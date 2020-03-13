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Кудрин: Россия и мир на пороге нового кризиса
По инф. rosbalt.ru   
13 Марта 2020 г.
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. Об этом он предупредил 12 марта на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.

Кудрин увидел угрозу нового мирового кризиса

«Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — цитирует РИА «Новости» Кудрина.

Причем, указал он, сейчас ситуация иная, нежели в предыдущий мировой кризис 2008 года, — тогда драйвером роста мировой экономики был Китай, а теперь он сам сильно пострадал от коронавируса COVID-19.

Накануне экономист Джесси Коломбо, который заранее смог распознать надувшийся «пузырь» на рынке недвижимости в США, приведший в итоге к мировому финкризису, также предупредил о грядущей экономической катастрофе. По его словам, которые приводила The Independent, новый кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего.

Как полагает Коломбо, в настоящее время на мировом рынке также существуют несколько «пузырей», которые вскоре могут лопнуть. Между тем, указал эксперт, нынешняя ситуация усугубляется эпидемией коронавируса COVID-19, которая вышла далеко за пределы Азии, а также затяжным спадом в мировой экономике, начавшимся задолго до нее.

Кроме того, добавил Коломбо, еще одним негативным фактором стал развал сделки ОПЕК+ 6 марта и последовавший за этим обвал цен на нефть.

Ранее глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард указала на угрозу экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если не принять меры в связи коронавирусом. Как считает Лагард, без скоординированных действий Европа может «столкнуться со сценарием, который многим напомнит мировой экономический кризис 2008 года». При этом глава ЕЦБ убеждена, что влияние от коронавируса в случае верных ответных мер, скорее всего, будет временным.

До этого Bank of America вновь ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на фоне распространения коронавируса по миру — до 2,2% с 2,8%. «Прошло менее двух недель с тех пор, как мы пересматривали прогноз в сторону ухудшения, теперь мы понижаем его снова», — сообщили эксперты банка.

Они назвали несколько причин понижения, в том числе распространение вируса за пределами Китая и возможное влияние на развитые рынки, медленная реакция со стороны систем здравоохранения в ряде стран и поведение людей, которые не желают ограничивать общение, а также неэффективность мер от мировых Центробанков и «нефтяная война» между Саудовской Аравией, другими странами ОПЕК и Россией.

На прошлой неделе эксперты Bloomberg не исключили, что мировая экономика может потерять до $2,7 трлн из-за эпидемии нового коронавируса. Экономисты описали 4 сценария развития ситуации. Первый предполагает, что Китай возьмет под контроль вспышку инфекции и оправится от его последствий во II квартале — в этом случае влияние на мировую экономику будет сдержанным.

Второй сценарий подразумевает, что Китай не справится с коронавирусом быстро. Кроме того, вспышки инфекции, которые также произошли в Южной Корее, Италии, Японии, Франции и Германии, нанесут экономический ущерб этим странам — в результате рост мировой экономики замедлится до 2,3% в 2020 году по сравнению с прогнозируемыми 3,1%.

Согласно еще одному сценарию, вспышка инфекции может случиться также в США, Индии, Великобритании, Канаде и Бразилии. В итоге рост всех крупнейших мировых экономик замедлится, рост глобальной экономики к 2020 году упадет до 1,2%, Еврозону и Японию поразит рецессия, а рост американской экономики снизится до 0,5%.

Наконец, самый негативный, четвертый сценарий предполагает, что вирус серьезно поразит все страны. В результате мировая экономика потеряет до $2,7 трлн, а рост за год сведется к нулю.

По инф. rosbalt.ru

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  • Кудрин: Россия и мир на пороге нового кризиса
    Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. Об этом он предупредил 12 марта на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.
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