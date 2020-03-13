Кудрин: Россия и мир на пороге нового кризиса

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. Об этом он предупредил 12 марта на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.
«Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — цитирует РИА «Новости» Кудрина.
Причем, указал он, сейчас ситуация иная, нежели в предыдущий мировой кризис 2008 года, — тогда драйвером роста мировой экономики был Китай, а теперь он сам сильно пострадал от коронавируса COVID-19.
Накануне экономист Джесси Коломбо, который заранее смог распознать надувшийся «пузырь» на рынке недвижимости в США, приведший в итоге к мировому финкризису, также предупредил о грядущей экономической катастрофе. По его словам, которые приводила The Independent, новый кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего.
Как полагает Коломбо, в настоящее время на мировом рынке также существуют несколько «пузырей», которые вскоре могут лопнуть. Между тем, указал эксперт, нынешняя ситуация усугубляется эпидемией коронавируса COVID-19, которая вышла далеко за пределы Азии, а также затяжным спадом в мировой экономике, начавшимся задолго до нее.
Кроме того, добавил Коломбо, еще одним негативным фактором стал развал сделки ОПЕК+ 6 марта и последовавший за этим обвал цен на нефть.
Ранее глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард указала на угрозу экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если не принять меры в связи коронавирусом. Как считает Лагард, без скоординированных действий Европа может «столкнуться со сценарием, который многим напомнит мировой экономический кризис 2008 года». При этом глава ЕЦБ убеждена, что влияние от коронавируса в случае верных ответных мер, скорее всего, будет временным.
До этого Bank of America вновь ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на фоне распространения коронавируса по миру — до 2,2% с 2,8%. «Прошло менее двух недель с тех пор, как мы пересматривали прогноз в сторону ухудшения, теперь мы понижаем его снова», — сообщили эксперты банка.
Они назвали несколько причин понижения, в том числе распространение вируса за пределами Китая и возможное влияние на развитые рынки, медленная реакция со стороны систем здравоохранения в ряде стран и поведение людей, которые не желают ограничивать общение, а также неэффективность мер от мировых Центробанков и «нефтяная война» между Саудовской Аравией, другими странами ОПЕК и Россией.
На прошлой неделе эксперты Bloomberg не исключили, что мировая экономика может потерять до $2,7 трлн из-за эпидемии нового коронавируса. Экономисты описали 4 сценария развития ситуации. Первый предполагает, что Китай возьмет под контроль вспышку инфекции и оправится от его последствий во II квартале — в этом случае влияние на мировую экономику будет сдержанным.
Второй сценарий подразумевает, что Китай не справится с коронавирусом быстро. Кроме того, вспышки инфекции, которые также произошли в Южной Корее, Италии, Японии, Франции и Германии, нанесут экономический ущерб этим странам — в результате рост мировой экономики замедлится до 2,3% в 2020 году по сравнению с прогнозируемыми 3,1%.
Согласно еще одному сценарию, вспышка инфекции может случиться также в США, Индии, Великобритании, Канаде и Бразилии. В итоге рост всех крупнейших мировых экономик замедлится, рост глобальной экономики к 2020 году упадет до 1,2%, Еврозону и Японию поразит рецессия, а рост американской экономики снизится до 0,5%.
Наконец, самый негативный, четвертый сценарий предполагает, что вирус серьезно поразит все страны. В результате мировая экономика потеряет до $2,7 трлн, а рост за год сведется к нулю.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. Об этом он предупредил 12 марта на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.
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