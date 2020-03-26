Петрович, слыхал, больничные станут по-человечески оплачивать?

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Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек, сообщает пресс-служба минтруда. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
«По поручению президента будет изменена база для расчета оплаты больничных листов. Будет установлена минимальная планка для расчета — не ниже МРОТ (12 130 рублей). Это позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы», — пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы — 60% от среднего заработка. При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69 961, 65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет.
С учетом этих правил для 2,3 млн работающих россиян при расчете оплаты больничных листов использовалась сумма меньше минимального размера оплаты, который равен прожиточному минимуму трудоспособного населения.
Новый порядок расчета выплат будет применяться уже с апреля 2020 года.
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