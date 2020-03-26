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Коронавирус и на выплаты по кредитам влияет? А как же!

По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2020 г.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Впрочем, по оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), пока это единичные случаи: на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее 1% от всех отказов в погашении долга, сообщает РБК.

Подобные обращения заемщиков о невозможности обслуживать кредиты фиксируют и банки: даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией, заявили агентству в Райффайзенбанке и Росбанке.

«Кто-то ссылается на страх выйти на улицу, кто-то на самоизоляцию, кто-то на то, что уже болен», — указал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Между тем, по его словам, пока подавляющая часть таких объяснений воспринимается коллекторами как отговорки. «Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии», — подчеркнул эксперт.

При этом участники рынка опасаются, что подобная ситуация может стать началом волны неплатежей.

Напомним, 25 марта в телеобращении к гражданам России президент РФ Владимир Путин отдельно затронул тему кредитов, назвав ее «еще одной зоной риска». Он признал, что «при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно».

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В связи с этим глава государства предложил «предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам». «Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — заверил Путин.

При этом он поручил Центробанку «предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей».

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу», — распорядился президент.

Ранее в тот же день Центробанк РФ рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. Данные рекомендации включены в ранее разработанный Банком России пакет мер по поддержке граждан.

Российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7—9 марта и 18 марта.

Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России подготовили план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития». «Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — подчеркивал глава кабинета министров.

На совещании 21 марта Мишустин констатировал, что российская экономика в настоящее время испытывает влияние пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и волатильности на фондовых и энергетических рынках, власти страны принимают меры, чтобы сократить эти эффекты. «Сейчас наша экономика испытывает влияние двух негативных факторов — это коронавирусная инфекция и значительная волатильность на фондовых рынках, а также на глобальных рынках нефти и газа. Соответственно, мы принимаем проактивные, упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России и, конечно, для реального сектора, и для наших людей», — заявил премьер.

По инф. rosbalt.ru

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