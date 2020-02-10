Персонифицированный учёт в ПФР: теперь и в электронном виде

С 11 февраля в Пенсионной фонде начнут применяться новые формы документов для регистрации граждан в системе персонифицированного учёта.

Согласно постановлению правления ПФР, теперь все эти документы могут заполняться и в электронном виде.

В списке новых документов семь позиций:

анкета зарегистрированного лица;

заявление об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте (СНИЛС);

заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе;

запрос об уточнении сведений;

опись документов, передаваемых страхователем в ПФР;

сопроводительная ведомость;

сведения о трудовом стаже застрахованного лица за весь период до регистрации в системе ОПС.

Данные изменения связаны с введением новой функции ПФР — учёт сведений о трудовой деятельности граждан (так называемые электронные трудовые книжки), а также переводом в электронный формат карточек СНИЛС.

Напомним, что новости ПФР на нашем сайте предназначены не только для пенсионеров, но и для тех, кто еще трудится и хочет иметь аккуратно выправленные документы, чтобы получить все причитающееся. Особенно же это важно для предпенсионеров, которым самое время приводить в порядок свои трудовые документы. Из этого же ряда:

По инф. pnp.ru

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