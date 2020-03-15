Подорожает все. Но что и на сколько именно?

На фоне падения российской национальной валюты изменение ценников в магазинах не вызывает сомнений. Но оставляет вопросы. Два года назад рубль уже опускался до 70 за доллар, торговля уже поднимала цены из-за возросших издержек. К прежнему уровню они так и не вернулись. Так почему же мы вновь заговорили о подорожании? Об этом размышляют поговорил с эксперты.

«То, что цены подрастут — это абсолютно очевидный факт, — считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. — Так всегда происходит в период падения национальной валюты. Почему? Потому что дорожает импорт, который составляет до 40% розничной торговли. Это касается и продовольствия, и „непродов“. Самокаты, стиральные машины, телевизоры вы где-нибудь российские видели?»

Теоретически, если производство находится в России, цены расти не должны, считает собеседник агентства. Но это справедливо не всегда. «Во-первых, даже у российских товаров могут быть импортные комплектующие, стоимость которых выросла. И чем больше импортной составляющей, тем больше поднимется цена. Но чисто российской продукции у нас почти нет. Это или мелочевка какая-нибудь, или оборонная промышленность, где более или менее состоялось импортозамещение. Что касается всего остального — подорожание неизбежно», — считает Остапкович.

По его словам, Россию может ждать повторение 2014 года, когда люди все сметали с полок. «На нас надвигается „идеальный шторм“: падение мировых цен на нефть, умноженное на пандемию коронавируса. Когда людей начнут сажать на карантин, что будут делать бэби-бумеры, которые родились в послевоенные годы и основную часть своей жизни провели в дефиците? Они начнут скупать все подряд, вплоть до консервов и туалетной бумаги. Как показывает практика, 40-50% этих товаров использовать не будут. Продукты испортятся, будут падать с антресолей на голову. Технику, как это было в прошлый раз, начнут продавать через онлайн-ресурсы, причем, дешевле, чем в магазине. Что будут делать миллениалы и поколение Z? Начнут скупать велодорожки, компьютерные или онлайн-игры, книжки, чтобы было чем занять себя, если придется провести несколько недель дома», — отмечает Остапкович.

Дорогой доллар и высокий спрос сделают свое дело. «На что вырастут цены — на молоко, на сахар, на стиральные машины? Да на все», — считает эксперт. Если подорожание окажется слишком заметным, чиновникам, возможно, придется принять какие-то меры по сдерживанию цен на продовольственные товары первой необходимости: хлеб, молоко, яйца, крупы. Торговые сети и сами обычно до последнего держат цены на социально значимые товары. Но если производители выставят им новый прайс-лист, ритейл будет вынужден поднять розничные цены на все остальные категории товаров. Даже при том, что торговая наценка останется прежней — 20-25%. Подорожание начнется сразу, как только в магазинах закончатся запасы по старым ценам. Где-то это произойдет быстрее, где-то на это потребуется не меньше двух-трех месяцев.

Что касается автомобилей, на них ослабление рубля скажется не сразу, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. «Учитывая специфику формирования цены, раньше чем через шесть месяцев прайс вряд ли изменится. Пока рынок ждет, когда закончится период высокой волатильности, и будет понятно, на каком уровне зафиксируется рубль, а это произойдет не раньше апреля. Не стоит забывать, что у нас достаточно много локализованных автомобилей, на которые курс влияет не напрямую. Если доллар будет стоить, как сегодня, такие машины по итогам года вырастут в цене на 3-5% — в зависимости от степени локализации. По импортным рост будет больше. Но стоит помнить, что у нас все же рынок покупателя, а не продавца, поэтому производители будут крайне осторожно повышать цены», — считает Мосеев. Тот, кто повышает цены больше, чем остальные, и делает это первым, теряет долю рынка, объяснил он.

«Черт с ними — с машинами и телевизорами. Средний класс может себе позволить покупать чуть дороже. Но цены на лекарства тоже полезут вверх, и затронет это в первую очередь самых малообеспеченных, пожилых людей. Конечно, на жизненно важные препараты цены удержат, это гарантирует закон. Но у нас полно стариков, которые сидят на кардиологических, иммунных, сосудистых препаратах исключительно импортных — французских, бельгийских, английских. И все они подорожают. В Европе они будут стоить те же 100 долларов, но только здесь вы заплатите за них по курсу не 60, а 80 рублей», — отметил Остапкович.

Конечно, все будет зависеть от того, как поведут себя цены на нефть, и насколько серьезной окажется угроза коронавируса. «В оптимистичном варианте инфляция может достигнуть 5-6%, если встряска окажется кратковременной. Если кризис затянется надолго, цены могут подскочить на 8% и выше. Если вырастет инфляция, Центробанк тут же повысит ключевую ставку. Значит, потребкредиты и ипотека подорожают», — прогнозирует собеседник агентства.

В 2018 году национальная валюта уже падала до 70 рублей за доллар, и продавцы уже повышали цены, в частности, на технику. Потом рубль вырос, но цены к прежнему уровню уже не вернулись, а сегодня мы вновь говорим об изменении ценников. По словам Остапковича, чаще всего это оправдано даже в том случае, если издержки не растут. «Например, человек делает эмалированную посуду, у него малый бизнес. Все материалы отечественные, и себестоимость с 2018 года не менялась. Но вот он идет с сыном за новым телефоном, за обувью, в кафе, лечить зубы, и видит, что вокруг все подорожало. И тех денег, которые он зарабатывал вчера, сегодня ему уже не хватает. И он поднимает цену вместе со всеми, на общем фоне, просто потому что вокруг-то все подорожало», — объяснил эксперт.

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По инф. rosbalt.ru

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