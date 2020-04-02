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Россияне атаковали банки из-за закона о «кредитных каникулах»
По инф. rosbalt.ru   
02 Апреля 2020 г.
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Крупнейшие российские банки фиксируют резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах, и счет уже идет на сотни и тысячи обращений в день.

Россияне атаковали банки из-за закона о «кредитных каникулах»

Опрошенные изданием «Коммерсант» банкиры заявили о резком увеличении числа обращений клиентов в колл-центры по поводу отсрочки платежей. Такая динамика наблюдается, в частности, в Промсвязьбанке, ВТБ, Сбербанке, Почта-банке.

Таким образом, россияне поспешили воспользоваться недавно принятым Госдумой законом о «кредитных каникулах».

Однако банкиры опасаются, что открывшейся возможностью отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало.

  • Накануне, 1 апреля, Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий гражданам и малому бизнесу уйти на кредитные каникулы из-за коронавируса.
  • Закон разрешает заемщикам-физлицам или индивидуальным предпринимателям воспользоваться правом на отстрочку по уплате кредита сроком до 6 месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Уйти на каникулы можно не позднее 30 сентября 2020 года. При этом потребуется предоставить документ, подтверждающий снижение доходов в течение 90 дней после обращения в банк, в том числе по телефону.

Заемщик может попросить отсрочить уплату кредита или уменьшить размер платежей. В течение каникул на кредит не могут начисляться неустойки за просрочку уплаты основного долга или процентов, обращение взыскания на предмет залога и т. д.

При доработке закона депутаты разрешили воспользоваться правом на кредитные каникулы не только для ипотечных заемщиков, но и для тех, кто выплачивает потребительский кредит. Принята норма, по которой вводится ограничение в 2/3 на начисление процентов по потребительских кредитам за каникулярный период.

На кредитные каникулы смогут рассчитывать также субъекты малого бизнеса но из составленного правительством списка отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии.

По инф. rosbalt.ru

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