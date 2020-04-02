Россияне атаковали банки из-за закона о «кредитных каникулах»

Крупнейшие российские банки фиксируют резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах, и счет уже идет на сотни и тысячи обращений в день.

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Опрошенные изданием «Коммерсант» банкиры заявили о резком увеличении числа обращений клиентов в колл-центры по поводу отсрочки платежей. Такая динамика наблюдается, в частности, в Промсвязьбанке, ВТБ, Сбербанке, Почта-банке.

Таким образом, россияне поспешили воспользоваться недавно принятым Госдумой законом о «кредитных каникулах».

Однако банкиры опасаются, что открывшейся возможностью отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало.

Накануне, 1 апреля, Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий гражданам и малому бизнесу уйти на кредитные каникулы из-за коронавируса.

Закон разрешает заемщикам-физлицам или индивидуальным предпринимателям воспользоваться правом на отстрочку по уплате кредита сроком до 6 месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Уйти на каникулы можно не позднее 30 сентября 2020 года. При этом потребуется предоставить документ, подтверждающий снижение доходов в течение 90 дней после обращения в банк, в том числе по телефону.

Заемщик может попросить отсрочить уплату кредита или уменьшить размер платежей. В течение каникул на кредит не могут начисляться неустойки за просрочку уплаты основного долга или процентов, обращение взыскания на предмет залога и т. д.

При доработке закона депутаты разрешили воспользоваться правом на кредитные каникулы не только для ипотечных заемщиков, но и для тех, кто выплачивает потребительский кредит. Принята норма, по которой вводится ограничение в 2/3 на начисление процентов по потребительских кредитам за каникулярный период.

На кредитные каникулы смогут рассчитывать также субъекты малого бизнеса но из составленного правительством списка отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии.

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По инф. rosbalt.ru

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