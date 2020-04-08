Путин анонсировал новый ряд мер поддержки в связи с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля сделал ряд важных заявлений во время совещания с губернаторами. Он анонсировал дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, предложил выплачивать по 3 тысячи рублей семьям с детьми, где родители остались без работы, запретил губернаторам закрывать границы регионов и подробно коснулся мер поддержки бизнеса.

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Так, во время выступления президент анонсировал дополнительные выплаты медицинским работникам, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом пациентами.

Глава государства уточнил, что на эти цели из федерального бюджета выделено более 10 миллиардов рублей. В ближайшее время средства поступят в регионы.

По словам Путина, выплата будет установлена на срок в три месяца. Врачи, работающие с зараженными коронавирусом больными, будут получать 80 тыс. рублей в месяц, медсестры — 50 тыс., младший медперсонал — 25 тыс. Врачи скорой помощи в этот же период получат доплаты в 50 тыс. в месяц, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс.

Также Путин заявил о страховых гарантиях для медиков, подобных тем, что работают в Вооруженных силах.

Путин подчеркнул, что главная задача здравоохранения в нынешней ситуации — повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей для лечения зараженных коронавирусом пациентов.

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Также Путин потребовал от руководителей регионов не закрывать грузовое и транспортное сообщение между субъектами. Он подчеркнул, что подобные действия чреваты разрушительными последствиями для экономики страны.

Глава государства заявил, что губернаторы должны лично вникать в экономические проблемы каждого предприятия и искать «точечные решения», не пытаясь регулировать ситуацию по какому-то «общему шаблону». Кроме того, он указал на личную ответственность губернаторов за расходование средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

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Также президент поручил правительству подготовить автоматическое продление на три месяца паспортов и водительских прав в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — подчеркнул Путин.

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Коснулся Путин и мер поддержки семей с детьми. Президент предложил выплачивать по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, где родители оказались без работы в ситуации распространения коронавируса. Выплаты должны осуществляться в ближайшие три месяца. Об этом Путин заявил во вступительном слове перед совещанием с губернаторами.

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Эти выплаты будут осуществляться помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, подчеркнул Путин.

Также он предложил для тех, кто временно признан безработным, при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, Путин предложил в ближайшее три месяца платить пособие по безработице автоматически по верхней планке — 12 тыс. 130 рублей. Оформление пособия Путин призвал сделать максимально простым и в дистанционном порядке.

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Наконец, президент отметил, что нужно создать условия для возврата компаний к нормальному графику работы, но сделать это необходимо аккуратно.

«Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков, — пояснил глава государства. — Остальные предприятия не надо „грузить“ дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями».

По словам президента, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого сегодня уже достаточно серьезные.

Путин также напомнил, что в каждом регионе должен был быть создан свой список предприятий, которые играют системную роль для экономики того или иного субъекта РФ. Президент в этой связи обратился к главам регионов с просьбой вникать в проблемы каждого предприятия, искать «точечные» решения.

По его словам, помощь властей прежде всего должны получать те предприятия, которые сохраняют занятость работников. Это, подчеркнул Путин, и есть «справедливая формула». «Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им», — сказал Путин.

Он напомнил, что уже был снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30% до 15%. В качестве дополнительной помощи предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев.

«Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев», — сказал Путин, но обратил внимание: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги.

«Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — пояснил глава государства.

Правительству с участием ЦБ РФ было поручено подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса в течение пяти дней.

Напомним, по последним данным на 8 апреля, в РФ зарегистрировано 8 тыс. 672 зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве и Подмосковье. Выздоровели за весь период наблюдений 580 человек, 63 умерли. В стране введен режим изоляции и ограничений.

По инф. rosbalt.ru

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