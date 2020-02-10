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Не стало российского композитора Сергея Слонимского
|По инф. rosbalt.ru
|10 Февраля 2020 г.
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В возрасте 87 лет не стало российского композитора Сергея Слонимского. Маэстро умер 9 февраля, сообщили в петербургской консерватории, профессором которой он являлся.
Сергей Слонимский создал 34 симфонии, восемь опер, три балета, писал камерные и вокальные произведения, в том числе для кино. Так, он автор песни «У кошки четыре ноги» из ленты «Республика ШКИД».
Композитор носил звание народного артиста страны, был награжден рядом премий, включая Госпремию РФ им. Глинки.
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