Пятилетний путь к успеху: как Джоан Роулинг стала одной из самых знаменитых писательниц мира

Джоан Роулинг – женщина феноменальная. Ей удалось пробиться с самых низов до вершин, которые для большей части человечества так и останутся закрытыми. От жизни на соцпособии Роулинг перешла к миллионным заработкам, которые писательница получает от собственных книг и контрактов с крупными кинокомпаниями.

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Детство Джоан Роулинг не предвещало ничего фантастического, даже наоборот. Её отец работал на заводе «Роллс-Ройс», а сама девочка была самым обычным ребёнком, которая часто витала в своих фантастических мечтах.

Роулинг уже в раннем возрасте начала сочинять истории, которые записывала в тетрадку. Тайну своих сочинений девочка рассказала лишь младшей сестре.

Однако в возрасте 15 лет жестокий мир вырвал девочку из её грёз. У матери будущей писательницы диагностировали рассеянный склероз, из-за чего Роулинг была вынуждена рассчитывать только на свои силы. Она уехала из дома, поступила в университет, а после обучения отправилась в Лондон.

Однажды Джоан ехала с другом в поезде, где ей ясно представился простой, но очень запоминающийся персонаж – кудрявый мальчик в круглых очках. Как вы уже могли догадаться, в этот момент «на свет появился» знаменитый Гарри Поттер.

После этого на Джоан напала настоящая писательская мания. Она не отпускала своего героя ни на секунду, стараясь придумывать истории из его жизни буквально везде – и на работе, и дома, и в каком-нибудь кафе. К сожалению, в это же время умерла мать писательницы. Трагедия также повлияла на будущую книгу Роулинг, ведь она смогла гораздо точнее передать чувства и эмоции сироты Поттера.

Первую любовь писательница встретила в баре. Симпатичный парень по имени Жорж Арантеш приглянулся нашей героине, так что они решили не прерывать это случайное знакомство.

Отношения развивались быстро, но ни к чему хорошему это не привело. Джоан порой видела Жоржа с другими девушками, а в их союзе нередко вспыхивали громкие ссоры. Жорж якобы постоянно искал работу, но ничего не находил, так что Джоан пришлось взять обеспечение своего возлюбленного на себя. Писательница забеременела, а Жорж захотел переехать вместе с ней к своей матери… но внезапно произошла страшная трагедия – Джоан потеряла ребёнка.

Весь мир Роулинг разом пошёл под откос, и она видела спасение лишь в объятьях Жоржа. Она вышла замуж за близкого человека, но это только прибавило бедной Джоан проблем. Её супруг вёл себя грубо, постоянно ревновал, не стеснялся оскорбительных выражений, а порой даже бил свою «любимую».

Несмотря на это, Роулинг снова забеременела. Ей приходилось работать до самых родов, но всё равно денег было очень мало, не хватало даже на нормальную еду, что уж говорить о косметике и развлечениях. В 1993 году на свет появилась дочка Джессика Исабель. Смогло ли рождение ребёнка как-то изменить поведение Жоржа? К несчастью, чуда не случилось. Ссоры становились всё чаще, и в один момент Жорж выгнал Джоан из дома. Писательнице даже пришлось просить помощи у сотрудников полиции, чтобы забрать оттуда свою дочь.

Сбежать от Жоржа оказалось недостаточно. Да, Роулинг переехала к своей сестре в Эдинбург, развелась с жестоким мужем, но он просто так это не оставил. Жорж сидел на наркотиках и продолжал искать свою бывшую супругу. Джоан боялась не только за себя, но и за маленькую дочь, которую к тому же необходимо было как-то обеспечивать. Женщина бралась за любую работу, и в итоге смогла обезопасить себя от экс-супруга – по решению суда ему запретили приближаться к Роулинг и её дочке.

И всё это время наша героиня не переставала писать историю о Гарри Поттере. Друзья не видели перспектив в её «детской книжке», но Джоан поверила в свои силы и не прогадала… впрочем, в самом начале всё пошло не очень хорошо. Роман «Гарри Поттер и философский камень» продался всего тысячей экземпляров, а потом раз – его назвали лучшей книгой Туманного Альбиона!

С этого момента Джоан стала работать днями напролёт, чтобы выпускать по одной книге про Поттера в год. А с подписанием контракта на экранизацию волшебной истории писательница и вовсе заработала баснословные деньги. Первые три книги разошлись по миру тиражом в 35 миллионов экземпляров и были переведены на 35 языков. Так в 33 года Роулинг стала знаменитой на весь мир писательницей. Её дорога от буквально нищенской жизни к вершинам богатства и славы заняла всего пять лет.

Гарри Поттер сыграл свою роль и в начале счастливой семейной жизни Джоан. Однажды на вечеринке она встретила парня, который очень напоминал главного героя её романов – и очки круглые были, и взгляд умный. «Поттером» из реальной жизни оказался 28-летний анастезиолог Нил Мюррей, за которого в 2001 году Джоан вышла замуж. Уже в 2003 году у пары родился сын Дэвид, а спустя ещё пару лет на свет явилась дочка Маккензи.

Завершая разговор о Джоан Роулинг, не грех вспомнить её почётное появление на страницах Forbes. В 2004 году журнал назвал её человеком, который первым в мире смог заработать миллиарды на собственных книгах. В 2012 году Джоан не попала в список миллиардеров, но лишь по причине любви к благотворительности – писательница пожертвовала из своего кошелька в различные фонды более 160 миллионов долларов!

Джоан Роулинг оказывает поддержку матерям-одиночкам и людям с рассеянным склерозом. Личный фонд писательницы под названием «Lumos» занимается помощью детям-сиротам из стран Европы.

Джоан и сама отлично знакома с проблемами, которые вынуждены преодолевать эти люди. Она вписала мотивы одиночества и потери родительской опеки в свои книги, а теперь старается спасти ребят от тяжёлой судьбы, которую пришлось пережить главному герою её романов – Гарри Поттеру.

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