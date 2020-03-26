В Госдуме антикризисную программу Путина оценили на пятерочку

Каких последствий ждать для экономики от мер, озвученных президентом в обращении к россиянам, рассказал глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В первую очередь, по мнению парламентария, Владимир Путин намерен не допустить скатывания экономики в глубокую рецессию и продолжать поэтапно снижать уровень бедности в стране.

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Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Это очень своевременный и важный шаг в наступлении на офшорный капитал и проведение жесткой реальной деофшоризации экономики, прокомментировал глава фракции.

— Деньги должны оставаться в российской экономике и работать на развитие страны, — заявил парламентарий. — Очевидно, что настал конец хранению выводимых из России капиталов в тихих налоговых гаванях малых государств (Кипр, Мальта и др.).

Он также оценил предложенные для бизнеса налоговые и иные льготы — они призваны «способствовать спокойному преодолению возможного экономического кризиса, и самое главное — сохранить за людьми рабочие места».

Важные поручения — о кредитных и ипотечных каникулах, увеличению пособий по безработице, увеличению пособий по временной нетрудоспособности. Они направлены на опережение возможных негативных сценариев по росту безработицы, прекращению функционирования малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, оценил Сергей Миронов.

Давая такие указания, президент, отметил он, держит в уме поставленные задачи о снижении более чем в два раза до 2024 года уровня бедности.

Упреждающие меры экономического характера не должны допустить скатывания экономики в глубокую рецессию, резюмировал парламентарий.

— Крупный бизнес, офшорная аристократия, банковская сфера получили четкий сигнал — настало время нести повышенную ответственность, — считает парламентарий. — А чиновники должны индивидуально подходить к возможным проблемам отдельных отраслей экономики и проблем каждого предприятия и гражданина.

Поручения президента Миронов в целом оценил как «экзамен для нового правительства» и каждого чиновника в отдельности.

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Экономические меры от президента также оценил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев ("Единая Россия").

Он тоже назвал введение налога на выводимые за рубеж дивиденды логичным шагом по деоффшоризации экономики.

— С точки зрения наполнения бюджета, речь идет о миллиардах долларов в год, которые выводились под видом дивидендов, — заявил депутат. — За счет формирования налогооблагаемой базы мы сможем как обеспечить социальную защиту граждан, так и поддержать национальную экономику.

Деоффшоризацию он назвал следующим шагом после национализации элит, которую предлагается закрепить в предлагаемых поправках в Конституцию.

Гутенев оценил еще одну ключевую меру, предложенную президентом, — введение подоходного налога в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если их общий объем более миллиона рублей. Это призыв россиянам понять, что сейчас «каждый гражданин должен затянуть пояса на одинаковое количество дырочек», отметил парламентарий.

Мера, по его оценке, позволит оказать помощь как отдельным нуждающимся гражданам, так и попавшим в сложную ситуацию отраслям российской экономики.

— Предложения можно охарактеризовать как справедливое распределение кризисных каких-то явлений в пользу наименее обеспеченной части российского общества, — резюмировал Гутенев.

Polit.ru

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