Европа из-за коронавируса потеряла 30 тысяч человек

В Европе по данным на 1 апреля от коронавируса COVID-19 скончались более 30 тыс. человек, почти половина из них — в Италии. А в целом в мире число зараженных приближается к миллиону человек. Рассказываем, что происходит в разных странах мира во время губительной пандемии.

В Европе по данным на 1 апреля от коронавируса COVID-19 скончались более 30 тыс. человек, пишет издание South China Morning Post, ведущее подсчет статистики на основе официальных данных правительств разных стран.

По информации газеты, каждый третий летальный исход приходится на Италию и Испанию.

В Испании за сутки умерли 864 человека, общее число летальных исходов превысило 9 тысяч. В Италии в среду скончались 727 человек, что значительно меньше, чем во вторник. Общее число смертей составило 13155. При этом число новых заражений растет, в общей сложности оно достигло 110574 человек.

В Германии зафиксировано 74 508 заражений и 821 летальный исход, во Франции — 52836 случаев заражения и 3523 смерти, в Великобритании — 29842 и 2356, в Бельгии — 13964 и 828, в Нидерландах — 13696 и 1175, в Турции — 13513 и 214, в Австрии — 10553 и 146.

Всего в мире, по данным издания, подтверждено 913352 случаев инфицирования COVID-19 и 45504 летальных исхода.

А вот другие свежие новости из мира об опасном вирусе. Мы отслеживаем хронику его распространения и борьбы с ним круглосуточно!

В Чехии представители социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию, провели 1 апреля видеобрифинг без защитных масок, что нарушает правила введенного правительством карантина, и решили заплатить штраф по 10 тыс. крон (около $400) каждый.

Об этом сообщил в Twitter один из участников брифинга, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, передает РИА «Новости».

Все граждане Чехии, согласно правилам, введенным правительством, обязаны вне дома находиться в защитных масках, а за неисполнение этого требования могут быть оштрафованы. На отсутствие масок у министров обратил внимание один из журналистов, участвовавших в видеобрифинге.

Гамачек, возглавляющий национальный кризисный штаб, признал нарушение и заявил, что перечислил 10 тыс. крон в качестве дара для одной из чешских больниц. Другая участница видеобрифинга, глава Минтруда Яна Малачова в сообщении в Twitter принесла извинения за себя и за мужа, Алеша Хмеларжа, занимающего пост замглавы МИД, и сообщила, что перечислила 20 тыс. крон за обоих общественной организации «Жизнь-90».

Режим ЧП действует в Чехии с 12 марта, правительство намерено продлить его до 11 мая. На вечер среды в стране подтверждено 3589 случаев заражения и 39 летальных исходов.

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В латвийской столице коронавирусом массово заражаются бездомные. Как рассказала министр здравоохранения страны Илзе Винькеле, первая вспышка произошла в мужском приюте евангелической христианской общины «Синий Крест» в Риге.

По ее словам, есть данные о 33 заболевших. Среди них — и работники приюта. Там введен двухнедельный карантин.

Министр добавила, что в срочном порядке начато тестирование, чтобы предотвратить появление очагов инфекции в других рижских приютах. Винькеле подчеркнула, что в такой кризисной ситуации нужно обеспечить доступное здравоохранение для наименее защищенных общественных групп.

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Движение «Талибан» (деятельность которого запрещена в РФ) заявило о своей готовности прекратить боевые действия в тех подконтрольных им районах Афганистана, где будут зафиксированы вспышки коронавируса.

Такое заявление сделал представитель талибов Забиулла Муджахид. Оно стало ответом на призыв Совбеза ООН к сторонам конфликта в Афганистане немедленно прекратить боевые действия в связи с угрозой коронавируса и гарантировать безопасную доставку гуманитарных грузов по стране.

Ранее талибы также обещали гарантии безопасности медикам и гуманитарным работникам во время поездок в подконтрольные «Талибану» районы для борьбы с распространением коронавируса.

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В Италии насчитывается уже 13 тыс. 155 жертв коронавирусной эпидемии — при 110 тыс. 574 заболевших.

В Департаменте гражданской защиты страны сообщили, что за сутки коронавирус унес 727 жизней и было выявлено более 2900 зараженных.

Количество выздоровевших достигает 16 тыс. 847.

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В Киргизии вице-премьер, курирующий социальные вопросы, Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев освобождены от занимаемых должностей.

Накануне глава республики Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности раскритиковал главу Минздрава за недостаточную подготовку к борьбе с коронавирусом. Совбез внес предложение премьер-министру: наказать не только Чолнобаева, но других членов правительства за плохую работу по предупреждению распространения COVID-19.

В Киргизии на сегодняшний день зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом. В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах с 25 марта действует режим чрезвычайного положения. Гражданам запрещено выходить на улицу с 8 вечера до 7 утра.

Кроме того, в Иссык-Кульской области Киргизии на карантин поместили целый населенный пункт с населением 1,5 тыс. человек. Властям пришлось Тюпского района пришлось принять жесткие меры, потому что люди испугались помещения в боксы пациентов с подозрением на коронавирус и разгромили обсервацию.

История в селе Исык-Куль началась с того, что восемь сельчан, вернувшихся из-за границы, отказались соблюдать самоизоляцию. Тогда их поместили в обсервацию, а остальным жителям предписали оставаться дома. Сельчане не согласились с этим и вышли на сход, который перерос в беспорядки. От обсервации протестующих отгоняли милиционеры.

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Жители Франции тем времен забеспокоились по поводу безопасности багетов — кулинарного символа страны.

Французское национальное агентство санитарной безопасности питания, окружающей среды и труда (ANSES) объяснило, что, поскольку хлеб печется при высокой температуре, все следы вируса в нем убиваются. Достаточно убедиться, что в пекарне соблюдают правила гигиены — регулярно моют руки и используют перчатки.

Дополнительно обезопасить хлеб от вируса можно, подогрев его в духовке при температуре 63 градуса в течение 3-4 минут. Это позволит сократить уровень содержания микробов в 10 тыс. раз.

Между тем четверть продуктовых рынков во Франции — около 2,5 тыс. — готовятся к открытию после карантина. Власти разрешили им возобновить работу ради поддержки фермерства в регионах, пишет Le Point. Однако на рынках должны будут строго соблюдать меры безопасности. В частности, расстояние между людьми в очереди должно быть не меньше метра, а продавцы обязаны дезинфицировать руки перед каждым покупателем. Также запрещено использовать наличные.

В Париже сейчас решают проблему нехватки оборудования в госпиталях благодаря помощи ветеринаров. Как сообщает Le Parisien, ветеринарные клиники отдали в пользование 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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В охваченной коронавирусом Испании одна из старейших жительниц мира отметила день рождения.

Лулу Васкес, проживающей в Галисии, исполнилось 110 лет. Она родилась даже раньше страшной эпидемии гриппа — «испанки». (А несколькими днями ранее в Британии умерла долгожительница, которая также застала время испанского гриппа. Ей было 108 лет. - прим. МГ.)

Знаменитую даму приехали поздравлять родственники и четыре полицейские машины. Она поприветствовала собравшихся из окна и сообщила, что в этом году обойдется без празднования, потому что во время пандемии нужно соблюдать режим изоляции. Однако на свое 111-летие она пообещала пригласить еще больше гостей, чем обычно

Ранее излечиться от коронавируса удалось жителю Италии, который родился в тот же год, когда по всей Европе бушевал «испанский грипп».

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В Грузии до 21 апреля введено чрезвычайное положение. Выходить из дома можно только с документом, удостоверяющим личность, а с 21:00 до 6 утра в стране будет действовать комендантский час и выйти на улицу без пропуска будет нельзя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства.

Жителям страны запретили собираться больше чем по трое. Также в Грузии запретили работу всех точек по продаже алкоголя. Ресторанам и другим точкам общепита можно будет работать только на доставку продукта.

Контрольно-пропускные пункты будут действовать на въездах в города Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди и Гори, а также Телави и Ахалцихе. Там будут проверять состояние здоровья граждан и выяснять, куда они едут.

По последним данным, в Грузии 110 случаев заражения коронавирусом.

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На острове Бали застряли из-за прекращения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса около 4,5 тыс. российских туристов. Посольство РФ в Индонезии оказывает им максимальное содействие, заверил пресс-секретарь дипмиссии Денис Тетюшин.

По его словам, из 4,5 тыс. туристов около 600 человек «можно назвать наименее защищенными»: это пожилые люди, женщины с маленькими детьми, страдающие хроническими заболеваниями люди.

Дипломаты пытаются разрешить все вопросы — от организации размещения и питания до урегулирования проблем с иммиграционными властями. Посольство призвало всех, кто может, оказать материальную помощь попавшим в беду россиянам.

Одновременно Тетюшин указал на рост потока фальшивой информации, появление фейковых аккаунтов от имени посольства. Мошенники собирают персональную информацию граждан или же предлагают перевести деньги на сторонние ресурсы. Верная информация размещается только на онлайн-ресурсах посольства или на горячей линии.

Последний авиарейс вылетел из аэропорта города Денпасар 29 марта, на сегодняшний день также приостановлено авиасообщение по маршруту Денпасар — Доха — Москва.

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х на время карантина отправился в отель Grand Hotel Sonnenbichl в Баварии вместе с наложницами.

Как пишет Bild, 67-летний монарх разместил в номерах свой гарем. Есть ли в отеле четыре официальные жены короля, не уточняется.

При этом все гостиницы в регионе закрыты из-за эпидемии, но для короля сделали исключение. Между тем сообщается, что его свита из 119 человек уехала обратно в Таиланд с подозрениями на инфекцию.

Тысячи жителей Таиланда жестки раскритиковали в соцсетях роскошный карантин Рамы Х, несмотря на угрозу тюремного заключения.

По последним данным, в Таиланде заражены 1245 человек.

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В Аргентине полицейские за период с 20 марта задержали около 20 тыс. человек, нарушавших требования об обязательной изоляции.

По данным местной полиции, задержаниям подверглись 19939 нарушителей карантина, были конфискованы 1597 личных автомобилей.

Напомним, ранее президент Аргентины Альберто Фернандес продлил срок обязательной изоляции граждан до 12 апреля. Передвижение на личном транспорте разрешено только при наличии специального разрешения. Если разрешения нет, нарушителю может грозить серьезный штраф и конфискация авто до момента окончания карантина.

В настоящее время в стране подтверждены 1054 случая заражения и 27 летальных исходов.

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Число жертв коронавируса в Бразилии достигло 201 человека, подтверждены 5717 случаев заболевания, сообщает Минздрав страны.

За истекшие сутки скончались 42 человека. Уровень смертности от заражения в стране составляет 3,5%.

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Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Отметим, что президент Бразилии Жаир Болсонару при этом высказывается против введения в стране строгого карантина, считая его серьезной угрозой экономике. Его мнение противоречит позиции некоторых губернаторов в регионах страны, которые вводят ограничительные меры самостоятельно. Бразильская оппозиция выступила с требованием отставки президента из-за его отказа признавать серьезность ситуации с коронавирусом.

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Интересные новости из Туркменистана. Там теперь нельзя употреблять слово «коронавирус». Его больше не могут использовать государственным СМИ, это слово также даже удалено из медицинских буклетов, сообщает международная организация «Репортеры без границ».

«Отрицание информации о коронавирусе не только ставит под угрозу безопасность граждан Туркменистана, но и „усиливает авторитаризм, установленный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым“», — заявила глава отделения «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье, ее цитирует «Коммерсант». Она призвала международное сообщество отреагировать и привлечь его к ответственности за нарушения прав человека.

Ранее «Радио Свобода» тоже сообщало, что в Туркмении запрещают говорить о коронавирусе и могут даже задержать. По официальным данным в этой стране пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

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Продолжает делать громкие заявления лидер Белоруссии Александр Лукашенко. на этот раз он заявил, что "это не метод — запирать людей в «тухлых квартирах» из-за распространения коронавируса".

По мнению Лукашенко, массовая изоляция во время пандемии «убивает людей». «Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — сказал лидер Белоруссии. Он также добавил, что, «изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились». И они «находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов», отметил Лукашенко, подчеркнув, что лично он не понимает тех, кто «советует изолировать, закрыть, перекрыть».

Белорусский лидер признался, что сам не сдавал тест на коронавирус, но, возможно, что он уже перенес его «на ногах».

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 152 случая заражения COVID-19, один человек умер.

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Напоследок - о важности соблюдения режима самоизоляции и ношении масок.

Социальное дистанцирование, введенное в большинстве стран, охваченных пандемией коронавируса, может помочь спасти миллионы жизней. Такие данные опубликованы в исследовании ученых Имперского колледжа в Лондоне, пишет издание South China Morning Post.

По мнению ученых, без изоляции и карантина вирус мог бы убить в 2020 году до 40 млн человек, однако ограничение контактов, предположительно, сократит это число как минимум вдвое. Согласно прогнозу исследователей, жертвами вируса могут стать до 20 млн человек.

При этом если интенсивное социальное дистанцирование будет введено на ранней стадии распространения, оно может спасти 38,7 млн жизней.

Изоляция и карантин являются единственным способом предотвращения сбоев в системе здравоохранения многих стран мира, отмечают ученые. Им должны сопутствовать быстрая изоляция зараженных и высокий уровень эпидемиологического надзора. Изоляцию следует поддерживать до тех пор, пока не будет создано эффективное лекарство или вакцины от вируса.

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А вот ученые Греции тем временем полагают, что в странах с холодным климатом коронавирус распространяется быстрее, чем в странах, где тепло. К такому выводу пришла группа греческих ученых.

Как пишет газета Kathimerini, обнаружено «очевидное влияние температуры на темпы распространения заболевания». Количество новых случаев заболевания в день и общее число случаев оказались выше в странах, где температура воздуха составляет от 0 до 18 градусов.

В то же время исследователи подчеркнули, что число заражений во многом зависит от мер борьбы с инфекцией и методик отслеживания ее распространения.

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И еще: ученые выяснили, что у 25% зараженных коронавирусом может не быть никаких симптомов, однако они могут передавать инфекцию окружающим. В связи с этим стоит пересмотреть подход к ношению медицинских масок, сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве США Роберт Рэдфилд.

Он также отметил, что симптомы не проявляются в первые двое суток после инфицирования.

По данным на 1 апреля коронавирус в мире подтвержден у 921924 человек, скончались 46252 инфицированных.

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