Экзамен по русскому для мигрантов: сложность свяжут с целью приезда

Требования к владению русским языком для иностранцев будет дифференцированно в зависимости от цели пребывания в России. Это установлено в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
В настоящее время иностранные граждане сдают комплексный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Документ об успешном прохождении этого испытания требуется всем, кто желает получить трудовой патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство РФ. От экзамена освобождены только иностранцы, отучившиеся в российском вузе, а также люди пенсионного возраста.
Согласно законопроекту, требования к знанию языка теперь будут меняться в зависимости от того, какой документ намерен получить иностранец. Такой подход применяется и сегодня, однако, в разных регионах к знаниям мигрантов предъявляются разные требования. Теперь же Правительство хочет сделать их едиными по всей стране.
Кроме того, кабмин планирует установить чёткие правила приёма экзаменов и сформировать единый перечень учебных заведений, где можно его сдать.
Напомним, в России неоднозначное отношение к мигрантам (как и в Европе, кстати) - многие их опасаются (и в ряде случаев на то есть причины, просто мигранты - они же разные). Но, объективно, страна нуждается в рабочих руках, в сложившейся печальной демографической ситуации. Это во-первых. А во-вторых, есть и моральный аспект - многие семьи оказались, после распада СССР, разбросанными по разным странам, и не везде русскоязычным людям нынче уютно. Возвращение таких людей на Родину можно только приветствовать - и власти в этом случае должны это возвращение максимально упростить. А что касается мигрантов трудовых - то действительно, странно требовать блестящего русского языка от человека, нанимающегося на сезонные работы в поле... Еще на эту тему:
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