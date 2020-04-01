Итальянская звезда 80-х Пупо поблагодарил Россию за помощь

64-летний итальянский певец и автор песен Пупо, огромная звезда восьмидесятых, опубликовал видеообращение, в котором благодарит Россию за помощь, оказываемую его стране в это крайне сложное и опасное время. Напомним, Россия отправила в Италию больше десятка самолетов с врачами и медтехникой.

Трогательный ролик размещен на Facebook-аккаунте консульства России в Милане.

«Я хотел поблагодарить русских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии и нам, итальянцам», — заявил артист, добавив: «Я был просто уверен, что российские братья не бросили бы нас в беде».

«Спасибо от Пупо и всей Италии», — заключил Пупо. Кроме того, поблагодарив россиян, исполнив на русском песню «Есть только миг».

Под постом — тысячи отметок «нравится» и душевных комментариев.

Пупо — сценический псевдоним Энцо Гинацци. Первый альбом артист выпустил в 1976-м. В числе самых известных песен — мегашлягер Gelato al cioccolato и Burattino telecomandato.

Во время пандемии коронавируса итальянцы оказались фактически один на один с бедой. Эта страна встретила пандемию первой в Европе. Как итог спустя месяц - 105 тысяч зараженных и 12,5 тысяч умерших. Все дело в том, что в самые первые дни время было упущено, и не в последнюю очередь потому, что по привычке итальянцы ожидали указаний из Брюсселя, тогда как сами европейские структуры в этом случае показали свою полную несостоятельность. В итоге север страны начал тонуть во все новых и новых случаях заражения. Защитных масок катастрофически не хватало, аппаратов искусственной вентиляции легких тоже, а жертвами заражения стали десятки врачей, многие из них умерли. Люди начали массово бежать с северных территорий в другие уголки страны и как результат - распространение заразы по всей Италии. Объявленный карантин и надежда на спасение. Жизнерадостные итальянцы пели песни на балконах, танцевали и всячески показывали свой оптимизм. К слову, его прибавилось, когда о своем излечении заявил 101-летний житель страны. Но говорить о полной победе над инфекцией пока слишком рано, слишком многое для этого еще предстоит сделать.



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