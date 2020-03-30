Какую температуру воздуха COVID-19 любит больше? Послушаем

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Кроме того, длительность жизни вируса зависит от поверхности, на которой он оказывается. Дольше всего он выдерживает на пластике — до одной недели, на стекле (четыре дня), а также на одежде и на дереве (до двух дней).
Директор управления соцзащиты по Воробьевскому району Анна Мирошниченко лишилась работы в связи с нарушениями при отправке льготников в санаторий. Часть путевок выдали не больным ребятам, а детям сотрудников управления. (Что тут можно сказать? Поделом! И хорошо, что вся эта история вскрылась. - прим. МГ.)
Германия открывает для специалистов из России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми, список лекарств, которые могут быть применены для лечения у взрослых, был расширен.
Академик и член президиума Российской академии образования (РАО), доктор филологических наук, профессор, президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, а также член Российской академии естественных наук и Академии словесности Виталий Костомаров скончался на 91-м году жизни.
За побег из пансионата «Заря», где находятся люди с подозрением на коронавирус, а также нарушители режима изоляции, 32-летнему петербуржцу грозит уголовное наказание. Георгий Образцов, недавно вернувшийся из Швейцарии, не пожелал сидеть под замком. Вечером пятницы 27 марта он выбрался через окно, перелез через забор и сбежал.
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в Кракове на 87 году жизни. Его музыку можно услышать в «Сиянии» Кубрика, «Изгоняющем дьявола» Фридкина и «Маске» братьев Куэй. Втором хобби знаменитого поляка было садоводство - он создал дендрарий площадью 30 гектаров, известный как парк Пендерецкого.
Популярная актриса, «королева эпизода» Светлана Светличная в недавнем интервью очень сильно разволновала своих поклонников заявлением, что родственники хотят избавиться от неё с целью получения квартиры.
Польские археологи обнародовали результаты многолетнего исследования, проведенного ими в Египте. Они раскопали холм Телль аль-Ретаба и обнаружили «небоскреб» и десятки более мелких домов древнего библейского города, который, судя по всему, был организованно покинут его жителями.
Никакие вирусы не повлияют на график белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом он сам заявил журналистам во время хоккейного матча. (Ох, Александр Григорьевич, зря вы так самонадеянны, лучше бы побереглись! -- прим. МГ.)
В Сети молодежь обсуждает «Концерт в тапочках» музыканта Леонида Агутина. Агутин, как и другие российские звезды шоу-бизнеса, самоизолировался из-за распространения коронавируса, но решил устроить онлайн-концерт.
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