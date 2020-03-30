Какую температуру воздуха COVID-19 любит больше? Послушаем

При температуре около четырех градусов выше нуля новый коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени.

К таким выводам пришли ученые Университета Гонконга в исследовании, опубликованном на портале medRxiv.

При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 достигает пика, и на спад она идет лишь через две недели.

При этом подтвердилась информация о «страхе» коронавируса перед высокими температурами. По данным ученых, он дезактивируется в течение пяти минут при жаре выше 70 градусов.

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Кроме того, длительность жизни вируса зависит от поверхности, на которой он оказывается. Дольше всего он выдерживает на пластике — до одной недели, на стекле (четыре дня), а также на одежде и на дереве (до двух дней).

По инф. rosbalt.ru

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