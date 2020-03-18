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«Трактор вылечит всех»: «батька» Лукашенко высказался о коронавирусе
По инф. polit.ru   
18 Марта 2020 г.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает для борьбы с COVID-19 мыть руки, пить спирт и работать на тракторе. Эти тезисы политик высказал в эфире канала CTV.

«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех»: Лукашенко высказался о коронавирусе

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе», — цитирует CTV белорусского президента.

Кроме того, Лукашенко отметил, что «сейчас надо просто работать».

«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех!», — поделился своим мнением с окружающими президент Белоруссии Лукашенко.

16 марта Правительство России решило закрыть границу с Республикой Беларусью, чтобы ограничить распространение коронавируса COVID-19.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал решение российского правительства закрыть границу с его страной.

Лукашенко сказал, что в его стране относительно спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — добавил он.

По состоянию на 16 марта на территории Белоруссии зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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