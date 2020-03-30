«Батька» Лукашенко никаких вирусов не боится

Никакие вирусы не повлияют на график белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом он сам заявил журналистам во время хоккейного матча. (Ох, Александр Григорьевич, зря вы так самонадеянны, лучше бы побереглись! -- прим. МГ.)

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«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — добавил Лукашенко. Ледовая площадка, по его словам, — «это холодильник, где нет вирусов никаких». «Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко предложил для борьбы с COVID-19 мыть руки, пить спирт и работать на тракторе.

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе», — цитирует CTV белорусского президента.

В Беларуси по данным на 29 марта коронавирус обнаружен у 94 человек.

Что касается матча, то по его итогам хоккейная команда Лукашенко стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, обыграв гостей из Гродненской области со счетом 12:3.

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По инф. rosbalt.ru

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