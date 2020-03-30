«Батька» Лукашенко никаких вирусов не боится

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Никакие вирусы не повлияют на график белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом он сам заявил журналистам во время хоккейного матча. (Ох, Александр Григорьевич, зря вы так самонадеянны, лучше бы побереглись! -- прим. МГ.)
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — добавил Лукашенко. Ледовая площадка, по его словам, — «это холодильник, где нет вирусов никаких». «Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», — подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Александр Лукашенко предложил для борьбы с COVID-19 мыть руки, пить спирт и работать на тракторе.
«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе», — цитирует CTV белорусского президента.
В Беларуси по данным на 29 марта коронавирус обнаружен у 94 человек.
Что касается матча, то по его итогам хоккейная команда Лукашенко стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, обыграв гостей из Гродненской области со счетом 12:3.
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Польские археологи обнародовали результаты многолетнего исследования, проведенного ими в Египте. Они раскопали холм Телль аль-Ретаба и обнаружили «небоскреб» и десятки более мелких домов древнего библейского города, который, судя по всему, был организованно покинут его жителями.
Никакие вирусы не повлияют на график белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом он сам заявил журналистам во время хоккейного матча. (Ох, Александр Григорьевич, зря вы так самонадеянны, лучше бы побереглись! -- прим. МГ.)
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Коронавирусу удалось сделать то, чего не удалось сделать администрации Дональда Трампа своими санкциями: Куба осталась без туристов. Для острова, чья экономика заточена под туризм, это сродни апокалипсису. По всей стране закрываются отели, знаменитые бары и рестораны не работают, а еще буквально три дня назад забитые под завязку туристами достопримечательности оказались в одиночестве под пальмами и тропическим солнцем. В больницах тем временем пытаются лечить от нового страшного зверя - инфекции COVID-19, но не всегда результат оказывается положительным, так, один россиян, госпитализированный в кубинский госпиталь, скончался.
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Число зараженных коронавирусом в России достигло 1534, эпидемией охвачены уже 65 регионов страны. Скончались восемь человек. И вот еще два тревожных факта: во Франции от СOVID-19 умерла 16-летняя девушка без хронических болезней, а в США скончался младенец. Всего в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч, умерли свыше 30 тысяч. Мы собрали картину того, что происходит в мире в самом конце марта.
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Принято думать, что столкнуться с загадками и тайнами можно проделав как минимум многокилометровый путь — где-нибудь в тибетском высокогорье или джунглях Амазонии. Но необычные места могут найтись и совсем рядом с шумной столицей нашей Родины — в Солнечногорском районе. Речь об озере Бездонном, которое в свое время пытался исследовать «отец русской химии» Дмитрий Иванович Менделеев.
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Третью неделю вся Италия живет в режиме чрезвычайной ситуации. Из-за эпидемии коронавируса запрещено выходить на улицу, если только не за продуктами и по самым неотложным делам. Для передвижения по городу требуется разрешение для работающих или какой-либо важный предлог, как, например, срочный визит к врачу или помощь престарелым родственникам.
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