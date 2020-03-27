В Бразилии пенсионеров хотят эвакуировать на военных крейсерах. В трущобах не укрыться...

В Бразилии власти рассматривают возможность отправки пенсионеров из городских трущоб на военные корабли ВМС, чтобы они в безопасности могли пережить эпидемию коронавируса. (Что тут можно сказать? Идея, конечно, оригинальная, но вполне себе здравая, учитывая, что пенсионеры не могут находиться в безопасности в трущобах. - прим. МГ.)

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Помимо пожилых людей поступило предложение разместить на судах представителей других «групп риска» — астматиков и диабетиков.

Как сообщает газета Rio Times, причиной идеи морской эвакуации пенсионеров стала невозможность соблюдения режима самоизоляции и карантина в бразильских трущобах. Данный вопрос обсуждался на встрече министра здравоохранения Бразилии Эдмара Сантоса с представителями более чем 40 фавел.

Однако окончательное решение пока не принято, так как затруднена координация между федеральным правительством, властями городов и «народными лидерами» из трущоб.

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