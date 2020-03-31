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Коронавирус убил 108-летнюю жительницу Британии
Максим Макарычев, "Российская газета"   
31 Марта 2020 г.
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108-летняя Хильда Черчилль, пережившая испанский грипп 1918 года, стала самой пожилой жертвой коронавируса в Британии.

 

Коронавирус убил 108-летнюю жительницу Британии

Черчилль умерла в приюте в Солфорде в субботу, 28 марта, через несколько часов после получения положительного результата теста на COVID-19 и всего за восемь дней до ее 109-летия, сообщает The Guardian.

Она родилась в 1911 году, за год до катастрофы "Титаника" и за три года до начала Первой мировой войны. Ей было семь лет, когда началась пандемия испанского гриппа, которая заразила 500 миллионов человек во всем мире и убила ее сестру.

По словам ее внука Энтони Черчилля, пандемия коронавируса побудила Черчилль вспомнить об испанском гриппе. «Когда я в последний раз посещал ее, мы говорили о коронавирусе и упомянули, что мы можем не видеть ее некоторое время. Она сказала, что это очень похоже на испанский грипп, и хотя в свое время не было самолетов, „испанке“ все же как-то удалось распространиться повсюду», — признался внук.

Хильда и большинство членов ее семьи в их доме в Крю в 1918 году заразились испанским гриппом, включая ее отца. Все члены большой семьи выжили, за исключением ее 12-месячной младшей сестры Берил Мэй. «Она помнила, как стояла у окна своей спальни и видела, как младшую сестру увозят в маленьком гробу», — сказал ее внук.

Хильда Черчилль работала швеей и переехала в Солфорд во время Великой депрессии в поисках работы. В целом до недавнего времени она находилась в добром здравии и переехала в дом престарелых 10 месяцев назад. По словам ее внука, она упала и сломала шейку бедра, после чего уже не поднималась с кровати, хотя до этого находилась чувствовала себя прекрасно для ее лет.

У нее было четверо детей, 11 внуков, 12 правнуков и три праправнука.

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