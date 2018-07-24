Тарелка долголетия: о полезной еде рассказывает профессор





Пять основных правил, что положить в "тарелку долголетия", для читателей "РГ - Недели" назвала профессор, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.

Еда против возрастных болезней

Мы - то, что мы едим. Эта фраза, приписываемая Гиппократу, сегодня звучит куда актуальней, чем во времена знаменитого древнегреческого целителя и философа.

Хотя бы потому, что тогда люди ели только натуральную "живую" еду, а нам приходится думать, что положить в рот, чтобы не навредить себе. Между тем нормальная, "правильная" еда - непременное условие долгой жизни. ущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.

С помощью питания можно как улучшить здоровье, так и разрушить его

Для мозга и сердца

Еда может защитить от "возрастных" заболеваний: это прежде всего болезни сердца и сосудов, ожирение и связанный с ним диабет, а также заболевания суставов. В пожилом возрасте, как правило, уменьшается мышечная масса, а кости становятся пористыми и ломкими - возникает остеопороз. Поэтому первое правило питания такое: полноценные белки - обязательно, берем их из нежирного мяса (телятина, говядина, индейка, кролик, курица), яиц, сыра, творога. "Вредные" животные жиры (жирные сорта мяса) - по минимуму, полезные растительные масла (оливковое, подсолнечное и т. д.) - 2 столовые ложки в день. И еще один важнейший компонент для сохранения сосудов - жирные кислоты Омега-3 (они есть в жирной морской рыбе, льняном масле, грецких орехах).

Для зубов и суставов

Тут главный помощник - кальций, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Вот только обычное молоко с возрастом усваивается все хуже. Поэтому стоит полюбить кисломолочные продукты - кефир, йогурт, ряженку. Желательно выбирать продукты с низкой жирностью (1,5 процента). И лучше покупать обогащенные пробиотиками продукты, для этого нужно читать состав.

Сахар - сладкий яд

Для того чтобы "держать" нормальный вес, важно ограничить количество углеводов. При этом, например, цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями нужен. Крупяные каши - гречка, пшено, перловка, овсянка - тоже хороши (только не быстрого приготовления, чтобы была клетчатка). А вот сахару, сладостям надо объявить бойкот. Если уж очень хочется сладкого - съесть к чаю сухофруктину - курагу, чернослив. В них - полезная фруктоза. Но и тут нельзя перебарщивать - они очень калорийны. Наконец, дополнят нашу "тарелку долголетия" овощи и фрукты - их нужно съедать не менее 0,5 кг в день.

Соль - тоже зло

Национальная любовь к консервированию - это просто бич для кардиологов. Соли - на все про все, со всеми "досолить" - нужно съедать не более одной чайной ложки (5-6 г) в день. Поэтому солонку лучше вообще забыть, как настольную посуду. А все готовые блюда не досаливать. Привыкнуть можно. Тушеное или жареное на гриле мясо без соли, кстати, получается более сочным. А придать вкус можно, выжав на него лимон, посыпав зеленью и сухими приправами.

Витамины не отменяются

И все-таки получить все нужное из еды не всегда возможно.

Поэтому хорошо также принимать витаминно-минеральные комплексы. Хорошее сочетание для людей зрелого возраста: B6+Mg+Омега3. Помним и о кальции. В некоторых случаях врач может назначить препараты йода.

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