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Где в России больше болеют? А где меньше?
По инф. rosbalt.ru   
01 Августа 2018 г.
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Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, где зафиксироано больше всего и меньше всего заболеваний у жителей.

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Как сообщает RT, по статистике Минздрава за прошлый год самым «больным» регионом оказался Алтайский край. Здесь на 100 тысяч жителей зафиксировано 253 429,5 заболевания. На втором месте по «болезненности» — Петербург (236 874,7), Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Коми (230 230,4).

Самым «здоровым» регионом стала Кабардино-Балкария (95 473,8), за ней идет Чечня (112 108,9), затем — Курская область (115 123,6), Тыва (115 621,4), Астраханской области (115 921,2).

В среднем по России в прошлом году было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тыс. населения.

По инф. rosbalt.ru

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