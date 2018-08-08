Солнечные ванны - способ замедлить старение

Ученые из Королевского лондонского колледжа провели исследование, которое показало, что витамин D, образующийся под действием солнечных лучей, замедляет старение клеток и тканей.
Солнечные ванны способны замедлить процесс старения до пяти лет, говорится в новом исследовании, пишет Inopressa.
Чтобы получить нужное количество "солнечного" витамина Д вовсе не надо обгорать на солнце
Ученые обнаружили, что люди, которые избегают солнца или не получают достаточно витамина D благодаря пище, наносят своим генам вред, который принято связывать со старением и возрастными болезнями.
Эффект от этого ущерба столь велик, что люди с недостатком витамина D (его часто называют "солнечным витамином", поскольку 90% его организм получает под действием солнца) биологически на пять лет старше, чем те, у кого в организме много упомянутого витамина.
Доктор Брент Ричардс из Королевского колледжа в Лондоне, возглавлявший исследование, говорит: "Эти результаты поразительны, поскольку они впервые демонстрируют, что люди с высоким уровнем витамина D в организме могут стареть медленнее тех, у кого указанный уровень ниже".
"Это помогает объяснить, как витамин D защищает от возрастных болезней, например, от сердечно-сосудистых заболеваний".
Соавтор исследования профессор Тим Спектор, который также представляет Королевский колледж, говорит, что их работа демонстрирует людям необходимость больше времени проводить на солнце и употреблять пищу, богатую витамином D: рыбу, яйца, витаминизированное молоко и хлопья из злаков – либо принимать добавки.
Как полагают ученые, дефицит витамина D наблюдается у каждого третьего. Профессор Спектор говорит: "Люди боятся меланомы, которая затрагивает несколько тысяч человек в год".
"А дефицит витамина D приводит к тому, что смертельно опасные болезни появляются у сотен тысяч".
Активисты борьбы против рака указывают, что чрезмерное пребывание на солнце создает опасность раковых заболеваний: в результате в Великобритании ежегодно умирают примерно 1,8 тыс. человек.
Генри Скоукрофт, представитель Британского центра раковых исследований, говорит: "Чтобы получить порцию витамина D, не нужно много времени проводить на солнце – это всегда меньше времени, чем нужно, чтобы загореть или обгореть".
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