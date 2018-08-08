Лето - время для полезной зелени

Лето – отличная возможность пополнить свое меню свежей зеленью, а заодно обзавестись привычкой есть ее постоянно. Советует "МК-Латвия" .

Почему нужно есть свежую зелень?



Причина 1: в­итамины

Лук, базилик, петрушка, кинза, мята, розмарин, тимьян, орегано, шалфей – это лишь пряные травы, а еще есть зелень листовая – шпинат, щавель, руккола и т.д., а еще – дикие травы типа черемши, сныти или крапивы. Все это живые витамины – А, С, группы В, РР, а также калий, кальций, фосфор, магний, йод. Конечно, чтобы получить какое-то серьезное количество полезных веществ таким образом, нужно съедать травы килограммами, но и малая польза – все равно польза. Тем более такая вкусная. Особенно в начале лета, когда овощей и фруктов нового урожая еще нет, а крапива или сныть уже есть.

Причина 2: замена соли

Многим приходится ограничивать соль по медицинским показания, в целом же, по мнению врачей, это стоит сделать каждому – мы серьезно пересаливаем. Так вот пряные травы стимулируют аппетит и позволяют снизить использование соли, что полезно для сердца и почек.

Причина 3: аромат

Аромат практически любой пряной травы поможет в той ситуации, когда срочно нужно избавиться от другого аромата – нежелательного. Обычно мы пускаем в ход петрушку, пытаясь зажевать ею последствия употребления лука или чеснока, но розмарин, например, справится с задачей лучше.

Причина 4: доступность

Прошли те времена, когда укроп и петрушка появлялись в продаже только летом, а зеленый лук, выращенный в конце зимы в рамках школьных занятий по природоведению, воспринимали с восторгом. Сейчас травы есть в продаже круглый год, в сезон – за копейки, и можно вырастить дома на подоконнике не только стрелки зеленого лука, но и практически любую пряную зелень. И есть ее постоянно.

Причина 5: легкие з­аготовки

Не все травы легко вырастить самостоятельно (есть капризные типа чабреца, например), но практически все легко заготавливаются. Самый простой способ – сушка с последующим хранением целиком (лучше в стеклянных или железных банках) или в измельченном вплоть до состояния порошка виде. Травы можно смешивать в любой пропорции по вкусу.

Причина 6: стимуляция аппетита

Одно из полезных свойств пряных трав – их способность разжигать аппетит. При некоторых состояниях он отсутствует или слабый, и дополнительная стимуляция не помешает. Кто-то принимает для этого немного алкоголя. Но прекрасно справляются и ароматные травы – в составе блюд или сами по себе.

Причина 7: помощь п­ищеварению

В некоторых странах – например в Азербайджане – принято подавать в течение обеда чай с чабрецом. Делается это не только ради размеренности в принятии пищи, но и для нормального пищеварения – чабрец стимулирует его, помогая избежать тяжести в желудке из-за большого количества не самой легкой пищи. Ромашковый чай после еды дает тот же эффект, а настой укропа помогает в ситуациях, когда кишечник страдает от метеоризма. Отдельно зеленью диетологи советуют сопровождать поедание шашлыка – опять же чтобы облегчить усвоение тяжелой пищи.

Причина 8: тепло и прохлада

Чай с мятой помогает в жару, с мелиссой и ромашкой – успокаивает перед сном, с душицей и чабрецом – согревает и хорош, например, при ОРЗ.

Причина 9: легкое насыщение

Свежая зелень – как листовая, так и пряная, если смешать их в виде салата, приправив солью и лимонным соком – создает в желудке объем, который позволяет быстрее насытиться. Таким образом вы съедите меньше основных блюд, намного более калорийных, при этом не останетесь голодными и получите немалое количество витаминов и клетчатки.

Причина 10: это просто вкусно! :)

Источник: www.mklat.lv

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ