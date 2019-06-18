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«Женские» профессии в мужских руках: как меняется рынок труда для пожилых
Егор СТУКОВ   
18 Июня 2019 г.
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Пожилым мужчинам на рынке труда не позавидуешь. Судя по исследованию экспертов, женщины старше 50 лет на рынке труда чувствуют себя ещё неплохо, их шансы на трудоустройство даже возросли. А вот мужчинам всё сложнее найти работу, причём нередко им приходится браться за «женские» профессии.

мужчинам всё сложнее найти работу, причём нередко им приходится браться за «женские» профессии.

Мужчин предпенсионного возраста всё чаще пускают на должности в  сфере торговли и обслуживания, которые традиционно считаются «женскими». Количество мужчин в этих сферах уже почти удвоилось, причём менять свою трудовую ориентацию приходится даже молодым парням.

Эксперты считают, что такую ситуацию можно назвать деградацией самой структуры занятости. Добавим к этому небывалый рост безработицы, который спецы прогнозируют к 2024 году – 7,8 миллиона человек! Дело всё в пенсионной реформе - в сочетании с экономическим застоем в стране, из-за которых число работников наверняка будет расти быстрее, чем число рабочих мест.

Рынок труда всё больше походит на какую-то полосу препятствий для пожилых людей. Государство пытается выдавать полезные инициативы, но даже в такой помощи эксперты нередко сомневаются. Так, появление льгот за трудоустроенных пожилых россиян может повлечь повсеместный найм «липовых» предпенсионеров, а реальные пожилые люди никакой работы не получат.

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