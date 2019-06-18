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«Женские» профессии в мужских руках: как меняется рынок труда для пожилых
|Егор СТУКОВ
|18 Июня 2019 г.
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Пожилым мужчинам на рынке труда не позавидуешь. Судя по исследованию экспертов, женщины старше 50 лет на рынке труда чувствуют себя ещё неплохо, их шансы на трудоустройство даже возросли. А вот мужчинам всё сложнее найти работу, причём нередко им приходится браться за «женские» профессии.
Мужчин предпенсионного возраста всё чаще пускают на должности в сфере торговли и обслуживания, которые традиционно считаются «женскими». Количество мужчин в этих сферах уже почти удвоилось, причём менять свою трудовую ориентацию приходится даже молодым парням.
Эксперты считают, что такую ситуацию можно назвать деградацией самой структуры занятости. Добавим к этому небывалый рост безработицы, который спецы прогнозируют к 2024 году – 7,8 миллиона человек! Дело всё в пенсионной реформе - в сочетании с экономическим застоем в стране, из-за которых число работников наверняка будет расти быстрее, чем число рабочих мест.
Рынок труда всё больше походит на какую-то полосу препятствий для пожилых людей. Государство пытается выдавать полезные инициативы, но даже в такой помощи эксперты нередко сомневаются. Так, появление льгот за трудоустроенных пожилых россиян может повлечь повсеместный найм «липовых» предпенсионеров, а реальные пожилые люди никакой работы не получат.
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