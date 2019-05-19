«Липовые» предпенсионеры: возьмут ли пожилых на работу за льготы?

Правительство постоянно пытается сгладить пенсионную реформу. Недавно объявили, что работодатели, если повезёт, смогут получать льготы за трудоустроенных пожилых россиян. Хотелось бы похвалить власти за такую инициативу, но эксперты уже успели усомниться в ней. Они считают, что компании просто-напросто будут набирать «липовых» предпенсионеров, чтобы получать себе бесплатные льготы. При этом штат пожилых в отечественных фирмах сокращается даже несмотря на угрозы уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров.

Правительство сейчас обсуждает вопрос льгот для работодателей, которые возьмут к себе на работу предпенсионеров. При этом нас убеждают в эффективности этой меры в том числе и тем, что её разработкой занимается специальная «экспертная группа», не состоящая из «чиновников», Вдобавок к этому вице-премьер Татьяна Голикова активно подбадривает пожилых людей и заявляет, что они могут передать свой огромный опыт молодым сотрудникам, так что терять этот «золотой ресурс» очень нежелательно.

Звучит красиво, но будет ли так всё на деле? Эксперты уже успели заявить, что наше правительство в очередной раз лишь создаёт дополнительную лазейку для руководства компаний. По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, копании будут лишь нанимать «липовых» предпенсионеров, формально числящихся в штате. В итоге сами пожилые помощи не получат, а у работодателей появится новая схема обхода законов.

Напомним, что с начала этого года в России стартовала пенсионная реформа. Пенсионный возраст мужчин увеличили до 65 лет, а женщин – до 60 лет.

Однако россиян решили не оставлять на произвол судьбы, так что попробовали защитить их от несправедливых увольнений. К примеру, депутаты заявили об уголовной ответственности за необоснованное увольнение предпенсионера.

И здесь история хотела быть хоть в какой-то степени привлекательной и полезной для пожилых людей, а на деле мало что изменилось, если верить экспертам. Так, по словам руководителя службы исследований HeadHunter Марим Игнатовой, у соискателей начинаются проблемы с поиском работы уже в 40-45 лет. Таких людей нечасто зовут на собеседования, да и на их резюме смотрят редко.

А сами люди, если верить эксперту, после «пенсионной повышки» ещё сильнее разочаровались в пенсиях. Так, сейчас соискатели всё реже ищут вакансии с параметром «оформление по ТК».

Юристы говорят, что предпенсионеров всё ещё довольно активно увольняют. По словам руководителя практики частного права НЮС «Амулекс» Елены Проскуровой, «у сотрудника есть всего один месяц», чтобы оспорить своё увольнение в суде. В судей наши сограждане не верят, а адвокатов считают слишком дорогими, вот и редко обращаются в какие-либо инстанции.

При этом у предпенсионеров немало возможностей для победы в суде: квалификация, стаж, да и в целом сами правила ТК. Юрист замечает, что уже существуют решения, когда суд защитил предпенсионера от увольнения.

...И все-таки работодатели пока больше смотрят в сторону «молодых и активных», которые даже о переработках особо не заботятся и просят небольшие деньги за свой труд. К тому же, молодежь более мобильна и быстрее овладевает новыми знаниями и навыками (а это, в связи с нарастающей автоматизацией и роботизацией - очень актуально). Впрочем, бизнес всё ещё может поменять своё мнение после начала массовых разбирательств по поводу увольнения людей пожилого возраста.

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