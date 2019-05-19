«Липовые» предпенсионеры: возьмут ли пожилых на работу за льготы?

|
Правительство постоянно пытается сгладить пенсионную реформу. Недавно объявили, что работодатели, если повезёт, смогут получать льготы за трудоустроенных пожилых россиян. Хотелось бы похвалить власти за такую инициативу, но эксперты уже успели усомниться в ней. Они считают, что компании просто-напросто будут набирать «липовых» предпенсионеров, чтобы получать себе бесплатные льготы. При этом штат пожилых в отечественных фирмах сокращается даже несмотря на угрозы уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров.
Правительство сейчас обсуждает вопрос льгот для работодателей, которые возьмут к себе на работу предпенсионеров. При этом нас убеждают в эффективности этой меры в том числе и тем, что её разработкой занимается специальная «экспертная группа», не состоящая из «чиновников», Вдобавок к этому вице-премьер Татьяна Голикова активно подбадривает пожилых людей и заявляет, что они могут передать свой огромный опыт молодым сотрудникам, так что терять этот «золотой ресурс» очень нежелательно.
Звучит красиво, но будет ли так всё на деле? Эксперты уже успели заявить, что наше правительство в очередной раз лишь создаёт дополнительную лазейку для руководства компаний. По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, копании будут лишь нанимать «липовых» предпенсионеров, формально числящихся в штате. В итоге сами пожилые помощи не получат, а у работодателей появится новая схема обхода законов.
Напомним, что с начала этого года в России стартовала пенсионная реформа. Пенсионный возраст мужчин увеличили до 65 лет, а женщин – до 60 лет.
Однако россиян решили не оставлять на произвол судьбы, так что попробовали защитить их от несправедливых увольнений. К примеру, депутаты заявили об уголовной ответственности за необоснованное увольнение предпенсионера.
И здесь история хотела быть хоть в какой-то степени привлекательной и полезной для пожилых людей, а на деле мало что изменилось, если верить экспертам. Так, по словам руководителя службы исследований HeadHunter Марим Игнатовой, у соискателей начинаются проблемы с поиском работы уже в 40-45 лет. Таких людей нечасто зовут на собеседования, да и на их резюме смотрят редко.
А сами люди, если верить эксперту, после «пенсионной повышки» ещё сильнее разочаровались в пенсиях. Так, сейчас соискатели всё реже ищут вакансии с параметром «оформление по ТК».
Юристы говорят, что предпенсионеров всё ещё довольно активно увольняют. По словам руководителя практики частного права НЮС «Амулекс» Елены Проскуровой, «у сотрудника есть всего один месяц», чтобы оспорить своё увольнение в суде. В судей наши сограждане не верят, а адвокатов считают слишком дорогими, вот и редко обращаются в какие-либо инстанции.
При этом у предпенсионеров немало возможностей для победы в суде: квалификация, стаж, да и в целом сами правила ТК. Юрист замечает, что уже существуют решения, когда суд защитил предпенсионера от увольнения.
...И все-таки работодатели пока больше смотрят в сторону «молодых и активных», которые даже о переработках особо не заботятся и просят небольшие деньги за свой труд. К тому же, молодежь более мобильна и быстрее овладевает новыми знаниями и навыками (а это, в связи с нарастающей автоматизацией и роботизацией - очень актуально). Впрочем, бизнес всё ещё может поменять своё мнение после начала массовых разбирательств по поводу увольнения людей пожилого возраста.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...