В России только и разговоров, что о работе: кто рискует быть уволенным в наши дни?

Беспокоиться за экономику в наши дни очень даже можно: её сейчас неслабо потряхивает, а каждая такая волна, без всякого сомнения, отразится и на нас самих, и на наших детях с внуками. Самый большой страх, как обычно, крепко держится за рабочие места. Недавно Минтруд поведал, кого в скором времени могут сократить, а у кого больше шансов обойти эту беду стороной.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Хоть и не было официального объявления, население нашей страны вполне верит в текущую реальность экономического кризиса. А в кризис, как известно, рабочие места утекают из-под ног крайне стремительно – даже заметить сложно!

Как сообщили в Минтруде, такие вот стремительные сокращения могут коснуться работников банков, страхования, да и в целом сферы документооборота. Дело в том, что отрасль информационных технологий сейчас набрала небывалую скорость. Развивается она быстро и отличается значительной стабильностью.

Так что «информационно-технологичные» специалисты будут всё более востребованными, вдобавок понемногу вытесняя остальные профессии. Так, персонал банков зачастую можно просто заменить сетевыми сервисами, чем и будет заниматься высшее руководство этой сферы труда.

Вместе со сферой информационных технологий высокой стабильностью отличаются следующие отрасли: промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение – здесь риски сокращения самые малые.

А вот у работников сельского хозяйства, рыболовства и ЖКХ ситуация двойственная. С одной стороны, специалисты среднего звена и руководители в этих сферах трудовой деятельности сильно рискуют попасть под сокращение. С другой, основной персонал, то есть «квалифицированные рабочие», могут ничего не бояться, ведь они всегда будут востребованы на рынке труда.

Уже сейчас эксперты рекомендуют активно повышать свою квалификацию, «вкладываться» в собственное развитие, чтобы в будущем не иметь проблем с неожиданным сокращением персонала. Не забудьте напомнить об этом вашим детям и внукам!

Сейчас разговоров о работе вообще много, так что от Минтруда поступают целые вагоны полезной информации. Так, в министерстве недавно выяснили, кому проще всего найти работу при поддержке службы занятости.

В лидерах оказались врачи и средний медицинский персонал. Квалифицированные рабочие из сферы строительства, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве – все они также могут довольно быстро найти себе работу. А на третьей строчке оказались работники служб, занимающихся охраной людей и собственности.

Но у медали есть и обратная сторона. В сфере бизнеса и администрации сейчас слишком много людей с высшим образованием, так что найти себе работу таким специалистам сейчас непросто.

Недавно аналитический центр НАФИ поведал о самых больших зарплатах в России. Первыми среди везунчиков оказались финансисты, а на последнее место опустились работники гостиниц и общепита.

А вот с безработицей в прошлом году ситуация изменилась в лучшую сторону. В 2018 году было зарегистрировано 1,4 млн безработных – это на 10,4% меньше, чем в 2017-м.

Меньше всего безработных – всего 0,2% от всей рабочей силы – было зарегистрировано в Севастополе. Но именно там люди работают больше всего – в среднем 39 часов в неделю. А вот в Алтае граждане могут порадоваться самой маленькой рабочей неделей – всего 33 часа. Самый высокий уровень безработицы – целых 8,7% – эксперты заметили в Ингушетии.

Среди плохих новостей можно вспомнить исследование Market Watch, которое поставило Россию на 34 место по производительности труда. Мы проиграли даже Чили и Польше. О слабой продуктивности труда беспокоятся наши власти, ведь им необходимо как-то разобраться с майскими указами президента Владимира Путина.

А простые люди больше беспокоятся о печально-стабильной бедности, на фоне которой продолжают расти зарплаты чиновников. Помочь со всеми проблемами вроде как должен нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», но говорить об его эффективности заранее как-то не хочется. Всё-таки в волнительные для экономики времена всякое может случиться.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ