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В ком нуждается Россия? Есть список самых востребованных профессий
Егор СТУКОВ   
30 Мая 2019 г.
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Глядя на то, как часто наши внуки идут работать не по специальности, невольно задумываешься о правильном выборе образования. Да и самому как-то хочется быть уверенным в своей профессии, которая должна приносить не только радость, но и быть востребованной на рынке труда. С этим нам помогут специалисты ВНИИ труда, которые решили узнать у работодателей самые востребованные профессии современности. Оказалось, что бухгалтеры всё ещё не вымирают, а самыми нужными в России стали повара, кассиры и педагоги.

В ком нуждается Россия? Есть список самых востребованных профессий

ВНИИ труда опросил более 25 тысяч организаций, которые назвали самые востребованные профессии в наши дни. На первом месте оказался самый обычный продавец-кассир. На вторую строчку попал повар, а на третью – педагог профессионального и дополнительного образования.

Среди самых востребованных профессий оказались юристы, социальные работники, медсёстры, делопроизводители и даже бухгалтеры, которым пророчили «смерть» из-за надвигающейся автоматизации.

Всего востребованных профессий получилось немало – около 33 тысяч. Надо понимать, что чаще всего такая необходимость вызвана текучестью кадров или расширением производства.

Глава Роструда Всеволод Вуколов ещё в апреле говорил о сферах деятельности, которые больше всего испытывают проблемы с нехваткой кадров. Оказалось, что люди нужны в производстве, строительстве, недвижимости и здравоохранении. Любопытно, что целых 450 тысяч вакансий (почти половина от общего числа) приходятся на сферу производства, так что не стесняйтесь рекомендовать чисто рабочие профессии своим внукам.

  • Немало в базе Роструда открыто вакансий слесаря – 40 тысяч позиций. Вакансий сварщика поменьше – 9 тысяч позиций, а токаря – 8 тысяч. Нужны стране монтажники, бетонщики и плотники. Больше всего требуется врачей всевозможных специализаций – 58 тысяч позиций и 31,5 тысячи медсестер.

Конечно, важно смотреть на востребованные профессии при выборе места труда, но зарплата также играет важную роль. И здесь никто не обошёл работников горных предприятий, включая инженеров, машинистов и мастеров бурового оборудования. Таким специалистам могут платить от 200 тысяч рублей и выше! Сравниться с ними могут разве что люди на руководящих должностях. Архитекторам предлагают зарплату от 100 тысяч рублей, а врачам-специалистам могут платить около 120 тысяч рублей. Хотя здесь важно понимать, что такие зарплаты будет получить лишь эффективный специалист, работающий в крупной компании.

В рейтинге самых прибыльных профессий от ВНИИ труда на первое место попал автомобильный инженер-мехатроник и сварщик дуговой сварки с зарплатами выше 100 тысяч рублей. На втором месте оказался необычный тандем: эксперт по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров с зарплатой выше 95 тысяч рублей. На третьей строчке расположился спец по облачным технологиям, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки – их зарплата начинается от 90 тысяч рублей.

Если говорить о возможности быстрого трудоустройства через трудовую биржу, то легче всего будет строителям, работникам пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. Довольно легко найти работу экспертам в мире электроники, спецам машиностроительного и металлообрабатывающего производства. Неквалифицированные работники сейчас в проигрыше, так что им найти своё место на рынке труда будет очень непросто.

Важно понимать, что мы рассуждаем о востребованности и прибыльности профессий не просто так, ведь сами россияне имеют мнение, не совпадающее с экспертами и работодателями. Почти половина наших соотечественников считает, что большие перспективы сейчас у спецов в мире информационных технологий. О хорошем будущем медицинских работников заявили 35% опрошенных россиян, а 34,5% предположили, что лучше всего обстоят дела в силовых структурах.

Зато науку и образование считают совсем бесперспективными – всего 6% россиян заявили о каком-то светлом будущем этой трудовой сферы! Меньше всего, только 5% опрошенных, предпочли бы отправить своих детей в сельское или лесное хозяйство.

  • Для пожилых людей и предпенсионеров довольно остро стоит опасность увольнения, учитывая, что некоторые профессии активно теряют свою стабильность на рынке труда. Спастись от подобных тревог можно, если вовремя оценить все факторы и трезво взглянуть в ближайшее и даже далёкое будущее. В наши дни сфера труда меняется очень стремительно, так что успевать за ней непросто, но необходимо.

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