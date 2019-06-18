Работа после пенсии: продолжает службу каждый пятый

Каждый пятый россиянин работает и после выхода на пенсию. Это следует из доклада Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

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По данным на 1 января 2019 года, в России проживают 43,8 млн пенсионеров, из них 9,6 млн работают. Их доля в учете Пенсионного фонда РФ (ПФР) составляла 20,4% (в 2018-м — 21,1%).

Ранее аудитор Счетной палаты РФ (СП) Светлана Орлова отмечала, что «средний» пенсионер может потратить в сутки только 200 рублей, в расчете за основу была взята средняя пенсия — 14 тыс. рублей в месяц. После вычета из этой суммы всех обязательных трат (коммунальные платежи, лекарства, средства гигиены), остается около 6 тыс. рублей на месяц. Покупка одежды или обуви не учитывается.

Можно смело утверждать, что число работающих пенсионеров будет только увеличиваться, в том числе, и благодаря повышению пенсионного возраста. Только вот смогут ли пенсионеры находить себе работу, будут ли их держать на местах — сказать сложно. Эксперты отмечают, что вся экономика России зашла в зону риска, что, если честно, пугает. Дело в том, что чем лучше дела в этой сфере, тем больше у пожилых шансов получить долгожданное повышение пенсии или найти работу. К тому же работодатели в принципе больше смотрят в сторону «молодых и активных», которые даже о переработках особо не заботятся и просят небольшие деньги за свой труд. Поможет ли скорректировать ситуацию инициатива властей давать предприятиям льготы за трудоустроенных пожилых россиян? Звучит красиво, но по факту, скорее всего, наше правительство в очередной раз лишь создаёт дополнительную лазейку для руководства компаний...



По инф. rosbalt.ru

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