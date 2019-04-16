Власти не могут обучиться переобучать предпенсионеров. А ведь обещали научиться!

По договорам о повышении квалификации в рамках спецпрограммы профессионального обучения для предпенсионеров к обучению с начала 2019 года должны были приступить 7,5 тысячи россиян, но приступили только 3,5 тысячи, сообщили РБК в Минтруде.

Глава ведомства Максим Топилин признал, что «пока темпы вхождения в программу, кассовые расходы, вовлечение населения в программу переобучения предпенсионеров недостаточны».

Министр призвал российские регионы до 1 июля 2019 года выйти ​«на половину освоения средств и вовлечения людей в эту работу».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая вопросы социальной политики, заявляла, что ежегодно 75 тысяч россиян предпенсионного возраста будут проходить переобучение. Эта программа была принята как мера защиты прав граждан, которые выйдут на пенсию позже из-за поэтапного повышения пенсионного возраста.

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Polit.ru

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