Всё-таки не помолодел: Евгений Петросян опроверг слухи о пластической операции

Известные в России юмористы – Евгений Петросян и Елена Степаненко – чуть ли не каждый день подбрасывают в новостную ленту новые поводы для обсуждений. Началось всё со скандального развода пары, который перерос в непримиримый раздел имущества. Чуть позже выяснилось, что Евгений Ваганович после расторжения брака на месте не сидел и почти сразу же попробовал себя в новых отношениях с его личной помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. Слухи начали распространяться очень быстро, чему сильно помогали друзья юмориста, которые немало намекали на его роман с молодой девушкой. Да и сама пара от новостей «сарафанного радио» не отказывалась, что ещё больше подкрепляло любопытство публики.

На днях масла в огонь подлили средства массовой информации, которые активно обсуждали возможную пластическую операцию Евгения Вагановича. По сообщениям журналистов, юморист якобы решил помолодеть ради своей новой возлюбленной.

Услышав об этом, Петросян решил прокомментировать разошедшиеся слухи, не упуская возможности отпустить очередную шутку: «Тут в каком-то издании разбирали вопрос: делал ли я пластику? Какой-то специалист, видимо, увеличивал изображение и раздумывал: было или не было. Я так понимаю, что это чрезвычайно важный вопрос в масштабах нашей страны. Он засмотрелся на мой лоб и отметил, что тот не по возрасту гладкий. Да, я вообще мальчик не по возрасту».

Вот так Евгений Ваганович опроверг слухи, попутно предложив сторонникам теории «пластической операции» присмотреться к его лицу в Инстаграме. При этом он не отрицал желания обратиться к помощи специалиста по пластической хирургии, только вот избавление от морщин юмориста совсем не интересует.

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