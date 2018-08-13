Ивар Калныньш — тот, кто был "советским лицом Запада"

Ивар Калныньш - это ностальгия. Ностальгия по тому Западу, который мы когда-то так отчаянно любили. С белозубой улыбкой и интригующим акцентом...
1 августа латышскому актеру, который стал секс-символом советского кино, исполнилось 70 лет.
- Ивар, у нас в России, да и на всей территории бывшего СССР вы наряду с Раймондом Паулсом и Лаймой Вайкуле являетесь символом Латвии...
- Ну это же неофициально. Так получается, и я радуюсь, что по мне судят о нашей стране. Но это еще и большая ответственность. Мне непозволительно, например, пьяным валяться в луже. Надо всегда держать уровень, гордо нести этот флаг.
- А вы классический латышский мужчина?
- Ну да, можно сказать так. Я хорошо знаю своих друзей, зрителей. Мы понимаем и чувствуем друг друга. Наверное, это ответ на ваш вопрос.
- Ваша молодость прошла в те времена, когда всячески пытались стереть грани отличия между братскими народами. Какой тип характера вам ближе: нордический - холодный и уравновешенный или славянский - эмоциональный и бесшабашный?
- Я разный. И такой, и такой... Все-таки у нас, латышей, очень много славянского, поэтому я уютно чувствую себя в России. Но идеальная для меня страна - Франция. Идешь по Парижу, как будто каждый уголок знакомый, родной. Не знаю почему, наверное, это из-за литературы, культуры.
Мне скучно в Америке, Германии, Швеции. Там все, как это сказать... поевшие. Там нет никаких эмоциональных всплесков. Конечно, социально обеспеченные люди, но они какие-то неживые, будто заснувшие. А я другой: если мне на хвост встали и долго не сходят, могу и вспылить, взорваться.
- Ивар, вам 70. Увлечение экстремальными видами спорта уже в прошлом?
- Да нет, с удовольствием занимаюсь подводным плаванием. Бывает, выезжаю покататься на горных лыжах - у нас в Латвии есть отличные спуски на 400-500 метров. Раньше прыгал с парашютом, теперь только советую: затяжной полет - это, я скажу, нечто. Любовные игры - тоже некий адреналинчик. И тоже уже в общем-то больше в воспоминаниях...
- То есть вы уже не герой-любовник?
- Герой-любовник в 70 лет - это немного смешно, правда?.. На самом деле вряд ли я был героем-любовником и по жизни. Но если все уверены, то буду соглашаться. Я просто не вмешиваюсь в развитие этого фольклора, пусть развивается помимо меня. Слава богу, что кто-то считает меня героем-любовником.
- Всему виной фильм «Театр». Вы благодарны ему за это или, наоборот, недолюбливаете?
- Конечно, после такого яркого фильма, который запомнился зрителям, есть опасность, что не оторвешь ту этикетку, которую на тебя приклеили. И я чувствовал такую опасность когда-то. Сейчас-то уже смирился, а вот раньше, честно скажу, обидно было. У многих почему-то сложилось впечатление, что я чуть ли не спать ложусь в смокинге с бабочкой.
Люди привыкли к трафаретам, понимаете. Конкурс красоты определил: вот этот - «мистер», эта - «мисс», и людям легко, они понимают, что этот такой, а этот сякой. А в жизни чаще всего бывает наоборот. Если мы в лес заходим, никто ведь не может определить, сосна лучше или ель... Но, видно, зря я обижался. Потому что не могу сказать, что обижен на судьбу: ни на творческую, ни на личную.
- Скажите, а вас не смущал тот факт, что в этой, да и во многих других советских картинах вас озвучивали русские актеры?
- Я много и сам озвучивал. Но там, где нужен был абсолютно чистый русский язык, конечно, не мог конкурировать с вашими актерами. Всех людей, которые говорят за меня в картинах, я знал лично и очень им благодарен. Что-то не помню плохо озвученных фильмов с моим участием...
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ПРОЛОГ
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