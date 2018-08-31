Мир эстрады прощается с Иосифом Кобзоном

Артисты, общественные деятели, политики - отдают дань уважения великому певцу, которого потеряла Россия. Так актер Андрей Ургант, комментируя данные о смерти певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, назвал его артистом с «необыкновенным характером и харизматикой».

«Умер великий человек. Необыкновенная харизматика, необыкновенный характер. Необыкновенная судьба. Какие бы слухи о нем не ходили, он абсолютно великий человек. Необыкновенной широты души, доброты. Скольким людям он помог, я даже не знаю, может ли кто-то с ним сравниться. Настоящий герой», — заявил Андрей Ургант «Пятому каналу».

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Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования близким артиста Иосифа Кобзона. «Если о ком-то можно сказать: „жизнь как песня“ — это об Иосифе Давыдовиче. Его песни и его поступки от первого мгновенья до последнего не расходятся друг с другом. Его песни — о том, что жила бы страна родная, и нету других забот. И его жизнь — такая же», — отметил Мединский.

«В трудные для страны минуты Иосиф Давыдович всегда там, где нужен людям больше всего. Он дает изнурительные многочасовые концерты для наших бойцов в Афганистане. Он первым идет спасать людей в захваченный террористами „Норд-Ост“. Он приезжает с концертами и помощью к своим землякам в воюющий Донбасс», — добавил министр.

По словам главы Минкультуры, «на протяжении долгих лет мужественно борясь с тяжелым недугом, он продолжает работать и показывать миллионам и миллионам почитателей своего таланта, да и просто каждому из нас, образец феноменальной внутренней силы, неугасимой любви к жизни, к людям, к искусству».

«Люди уходят. Песня остается с человеком. Жизнь и песни Иосифа Давыдовича Кобзона остались с нами навсегда», — заключил Мединский.

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Певица и глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая прокомментировала кончину депатута Госдумы Иосифа Кобзона.

По ее мнению, Кобзон был добрым, отзывчивым, а его жизнь — это пример служения своей стране.

«Он был не просто артистом с большой буквы, а великим человеком. Отзывчивым, добрым и неравнодушным. К нему за помощью и поддержкой шли все: и коллеги-артисты, и простые люди. Уникальный пример служения стране. Подлинный герой, спасающий детей в „Норд-Осте“, и ласковый и любящий отец и дед», — сказала Гурцкая РИА «Новости».

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал кончину певца и депатута Госдумы Иосифа Кобзона. Он назвал артиста «главным голосом страны и нескольких поколений». «В нем были сила и мудрость, присущие большому артисту», — пишет Собянин в своем микроблоге в Twitter.

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Известный пианист Денис Мацуев скорбит по народному артисту СССР Иосифу Кобзону, который, по его словам, был мудрейшим человеком, неравнодушным к талантам.

«Абсолютная личность для нашей эстрады. На протяжении стольких лет быть на сцене и продолжать делать свое любимое дело — это, наверное, один из рекордов — быть практически до последнего на сцене. Думаю, что сцена лечила его в последнее время, потому что сцена обладает уникальным магическим свойством поддерживать, отвлекать, заряжать», — сказал Мацуев РИА «Новости».

Пианист назвал Кобзона одним из самых ярких представителей нашей эстрады, со своим индивидуальным голосом. «Со своим образом, в котором он проникал практически в каждую песню, знал огромное количество репертуара», — отметил Мацуев, добавив, что «Кобзон был проводником между временем, в сегодняшний день с того времени, когда все это было».

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев соболезнует в связи со смертью артиста Иосифа Кобзона. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня не стало Иосифа Давыдовича Кобзона — человека очень известного в нашей стране, выдающегося исполнителя, политика, общественного деятеля. Он действительно был самый титулованный певец нашей отечественной эстрады, и просто был известный, узнаваемый человек», — отметил Медведев на совещании.

По его словам, «это действительно большая, тяжелая утрата и для нашей страны, и, конечно, для всех, кто занимается творчеством». Он передал от имени правительства «глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, всем поклонникам творчества Кобзона».

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Эстрадный певец Лев Лещенко опечален кончиной коллеги по цеху Иосифа Кобзона. По его словам, скончался великий человек.

«Я плохо себя чувствую. Я очень расстроен. Ушел великий человек», — сказал Лев Лещенко «Пятому каналу».

По мнению Лещенко, Кобзон «олицетворял нашу эпоху не только в песне, но и как гражданин». «Человек, который всегда был принципиальным, в чем-то можем быть противоречивый, но шел всегда до конца. Очень много сделал, чтобы эстраду стали уважать», — заявил Лещенко РБК, добавив, что скорбит вместе с родными и близкими артиста.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщае пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Помимо эстрады И. Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал, занимался бизнесом», — отмечается в сообщении.

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Певец и композитор Александр Градский прокомментировал данные о смерти коллеги по цеху Иосифа Кобзона.

«В жизни так происходит, что можно бороться, можно побеждать, но в конце концов все равно случается самое страшное. Мы думали, что это произойдет не сегодня, не завтра. Но это случилось. Все ждали, что это может произойти в любой момент, но никто не хотел об этом говорить. Никто не хотел в это верить», — заявил Градский телеканалу «360».

По его словам, теперь «всем надо будет научиться жить без нашего друга». Градский отметил, что Кобзону всегда можно было позвонить, всегда можно было пообщаться.

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Известная артистка эстрады Клара Новикова скорбит по Иосифу Кобзону, скончавшемуся в Москве на 81-м году жизни.

«Сижу убитая. Не знаю, как реагировать и играть сегодня спектакль. Не верила, что так может быть. Понятно было, что все нелегко, но не хотелось в это верить», — заявила Новикова телеканалу «360».

По ее мнению, ушел человек, «который определял эпоху, определял время». Новикова отметила, что для всех россиян это большое горе.

По инф. rosbalt.ru

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