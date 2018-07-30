Ротару опробовала на себе все современные методы омоложения

Кажется, что с годами София Ротару совсем не меняется. Артистка, которая в этом году отметит 71-й день рождения, выглядит как минимум на тридцать лет моложе. И врачи уверены: это не случайно. Ведь София Михайловна опробовала на себе все современные методы омоложения.

«Пластика у Софии сделана со вкусом»

О секретах своей красоты София Михайловна говорит охотно. Певица уверяет: чтобы хорошо выглядеть, нужно меньше волноваться, не злиться и уметь радоваться мелочам. А еще правильно питаться. Артистка ест мало, отдает предпочтение овощам и уже давно отказалась от соли, которая, как известно, задерживает в организме воду. Впрочем, специалисты, с которыми пообщались наши корреспонденты, уверяют: только благодаря позитивному настрою и правильному питанию так выглядеть в 70 лет нельзя. Ротару, по мнению медиков, без походов к пластическим хирургам точно не обошлась. В этом можно убедиться, сравнивая ее фотографии разных лет.

– Безусловно, Ротару не раз прибегала к услугам пластических хирургов, – считает специалист по челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин. – Но все вмешательства были сделаны очень грамотно, в меру и без фанатизма. Еще в молодости София Михайловна перенесла ринопластику, поправила форму носа. 2–3 раза делала блефаропластику (удаление лишней кожи и грыжевых жировых образований) верхнего и нижнего века. Была подтяжка лица вкупе с удалением комков Биша и подтяжкой слизистой. Неоднократно проводилась липосакция подбородка.

Медики считают, что София Ротару и сейчас активно пользуется достижениями современной инъекционной и аппаратной косметологии. Звезда не раз поправляла свою внешность филлерами на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция.

– Она проводила биоревитализацию, в том числе зоны декольте, делала шлифовку лазером, – продолжает Александр. – Наверняка был термаж – воздействие на организм радиочастотными волнами, а также плацентарные капельницы. София Михайловна прибегала к нитевому лифтингу для подтяжки лица. Мой вердикт: все изменения сделаны со вкусом, без перебора. Софию Михайловну можно ставить в пример всем тем, кто хочет себя изменить, стать лучше и красивее.

«Возраст выдают шея и губы»

Впрочем, медики уверены: выглядеть «хуторянка» может еще лучше. А для этого ей нужно продолжать активно использовать современные методы омоложения, благо сейчас медицина развивается семимильными шагами – были бы деньги. Но с этим у Ротару проблем нет. Ее концертный директор Сергей Лавров недавно рассказывал, что олигархи готовы выкладывать большие деньги, лишь бы София Михайловна появилась на их празднике. В среднем каждое частное выступление Ротару стоит около 50 тысяч евро.

– Глядя на фотографии Софии Ротару, можно сказать, что ей были сделаны инъекции на основе гиалуроновой кислоты (филлеры), ботулинотерапия, процедуры, улучшающие качество кожи – это биоревитализация и биорепарация, – перечисляет врач-косметолог Мадина Байрамукова. – Возможно, имели место лазерные шлифовки кожи. В принципе результат удовлетворительный, но, на мой взгляд, можно достичь и более ощутимого эффекта. Как косметолог, я бы рекомендовала Софии Михайловне процедуры, направленные на уплотнение кожи – такие как биоармирование нитями, фракционный RF-лифтинг, терапия плацентарными препаратами. Особое внимание при этом стоит уделить именно коже шеи: она, как правило, чаще выдает возраст.

Стоит поколдовать Ротару и над своими губами. Они так же, как и шея, активно выдают возраст, потому что с годами становятся тонкими.

– Немного объема губам ей было бы добавить неплохо, – продолжает Мадина. – Это придает чувственности и, безусловно, привлекает еще большее внимание к женщине.

Сколько денег Ротару потратила на вторую молодость, медики ответить затрудняются. Но то, что счет идет на миллионы рублей, – абсолютно точно.

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Источник: sobesednik.ru

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