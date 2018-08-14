Былые секс-символы снова шокируют своей внешностью... но как по-разному!

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Александра Яковлева и Линда Лусарди вряд ли знакомы меж собой... Их объединяет то, что находятся в одном возрасте, а также что обе были заняты в шоу-бизнесе, а еще - то, что в свое время их запросто можно было назвать секс-символами эпохи. И вот сегодня они шокируют поклонников внешностью - правда, каждая по-своему...
Пользователи в недоумении, что произошло с актрисой Александрой Яковлевой, которая в 90-х годах считалась самой привлекательной девушкой на экране. На передачу “Привет, Андрей” она пришла с каким-то странным видом. Волосы были растрепаны, на лице множество пигментных пятен и зубы явно не в лучшем состоянии. Такой актриса появилась перед зрителями после своей великолепной роли в фильме “Экипаж” и её с трудом узнали.
Сейчас Яковлевой 60 лет. Она сыграла во многих фильмах. Её любили и за "Экипаж", и за роли в “Чародеях” и “Человеке с бульвара Капуцинов”. Сама артистка сообщила как в молодости думала, что ей открыты все дороги и любая роль будет принадлежать ей. И действительно ранее она с лёгкостью покоряла сердца мужчин. Но сегодня по какой-то неизвестной причине Яковлева перестала за собой следить и постепенно потеряла свою красоту. Её поклонники явно разочарованы таким пренебрежением к себе и потерей стольких возможностей.
В это же время своё 60-летие западная экс-модель Линда Лусарди отметила в необычной форме. Она выложила в интернет свои откровенные фотографии. В 80-х годах модель часто снималась для журналов взрослой аудитории. Сейчас же ей 60, но она по-прежнему выглядит идеально. Почему бы и не вспомнить молодость и не доставить себе удовольствие от откровенной фотосессии. В чем секрет молодости Линды? Возможно в муже, который младше неё на 10 лет. Они вместе уже более 20 лет и имеют 2-х детей. Как говорит Лисарди, именно он заряжает её энергией и заставляет чувствовать себя моложе. В любом возрасте можно хорошо выглядеть и Линда Лусарди далеко не единичный пример.
Линда Лусарди: немало мужчин и сейчас мечтательно вздохнут, рассматривая 60-летнюю "старушку"!
Внешность и красота даётся человеку при рождении. Многое зависит от генов. Но как распорядиться тем, что дала природа зависит исключительно от человека. Будет ли он беречь и любить себя, сохраняя здоровье и красоту или же вредными привычками и наплевательским отношением к себе уничтожит красоту и привлекательность. Выбор за человеком. Согласны?
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