Евгений Комаровский и Григорий Лепс в роли "дедуль". Позавидуем внукам?

Мало кто знает, что Григорий Лепс не только замечательный певец, но и примерный семьянин. На днях он выложил в Инстаграм своё семейное фото, где артист находится в окружении жены и детей. У 56-летнего Лепса четверо детей. От первого брака появилась Инга, которой сейчас 34 года, а во втором браке родились еще две девочки Ева и Николь, а самый младший — сын Вано. Поклонникам пришелся по душе снимок артиста и его даже прозвали “реальным дедом”. В таком окружении, он действительно выглядит как настоящий глава дружного семейства. А когда он станет настоящим дедом, наверное семья станет ещё счастливее...

В свою очередь Евгений Комаровский также показал в Инстаграме своих внуков, хотя ведущий крайне редко делится подобными фотографиями.

У него есть уже взрослые сыновья, оба из них уже имеют своих детей. Их и показал известный детский врач. Фанаты пришли в восторг от звездного дедушки и оставили массу комментариев с комплиментами и восторгами. 57-летний Комаровский обрёл популярность после выхода на экраны телевизоров передачи “Школа доктора Комаровского”, где рассказывается о здоровье и уходе за детьми.

Обычно принято считать, что внуками должна заниматься именно бабушка, которая накормит, оденет и убережет от соплей. Однако дедушки нередко справляются с этим нелёгким делом ничуть не хуже. И доктор Комаровский тому доказательство. Как хорошо, когда рядом есть дедушка настолько хорошо разбирающийся в детском здоровье и воспитании. С ним дети всегда могут быть в безопасности. К тому же своими советами и рекомендациями известный детский врач помогает многим родителям и бабушкам с дедушками, чтобы их детки росли здоровыми. Это касается лечения, закаливания, прививок, профилактики простудных заболеваний и много другого. И если его советы помогают детям не болеть, то это здорово.

А вообще, главное — это любовь к внукам (а там и правнуки подтянутся), верно же? Ведь это - даже если внучка! - продолжение самого "дедули", его пути по жизни... и редкий повод, когда и посентиментальничать взрослому мужику не зазорно!

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