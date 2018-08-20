Игорь Костолевский рассказал о своей жизни и разочаровании в нынешней эпохе

Недавно знаменитый (особенно в нашей юности!) актёр Игорь Костолевский дал интервью, рассказав о своей жизни и творчестве. В сентябре ему исполнится 70 лет, но юбилеи актёр не любит и не планирует отмечать день рождение как-то по-особенному. Собраться в театре с друзьями, по мнению Игоря Матвеевича будет лучше всего. Несмотря на свой возраст актёр до сих пор трудоголик и совсем не умеет отдыхать. Он даже всегда старается играть разные роли для большего интереса. Иногда Костолевский посещает спортзал, чтобы поддерживать себя в форме. Однако он и без этого выглядит гораздо моложе, ему даже подкрашивают седину на съемках. В современных фильмах актёр снимается редко, а если натыкается по телевизору на советские фильмы со своим участием, то всегда переключает их, чтобы не видеть ошибки, допущенные во время съёмок.

Игорь Матвеевич немного разочарован тем, что сейчас наступила другая эпоха. Ведь ценности изменились и многие уже не так воспринимают благородство и честь. Хотя он понимает, что времена меняются и это вполне нормально. Различные телешоу, в которых обсуждают чужие жизни он недолюбливает и не принимает в них участия, но понимает, что его коллегам за это платят и довольно-таки неплохие деньги. Поэтому, возможно, для нуждающихся в деньгах это хорошая возможность, а просто так, чтобы пропиарится он бы никогда в такое шоу не пошёл.

Популярный актёр сыграл много ролей, но было время когда ему совсем их не предлагали. Тогда Костолевский и принял предложение играть в Норвегии. Конечно же это была большая авантюра, но там он сыграл свои лучшие роли, а через полгода вернулся на родину, где его особо уже и не ждали. Когда же актёр в 2001 женился на француженке Консуэло де Авиланд, сразу же поползли слухи, что он эмигрировал во Францию и больше не вернётся. Но Игорь Матвеевич продолжает работать и жить в России радуя поклонников своим творчеством.

Новости из мира "звезд" старшего поколения:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ