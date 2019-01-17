Михаил Муромов давно забыл об алкоголе: “Яблоки на снегу” предполагают ЗОЖ!

Долгое время ходили слухи о Михаиле Муромове и его злоупотреблении алкоголем, из-за чего он постарел и много болеет. Однако пристрастие к спиртному звезда эстрады смог побороть очень давно. В юности Муромов не собирался становиться певцом. Он закончил технологический институт, но любовь к музыке победила. Настоящая известность пришла после исполнения песни “Яблоки на снегу”.

На днях в интернете появились новые фото Муромова, где он прекрасно выглядит. В своём Инстаграм 68-летний мужчина выложил фото со своим другом Алексеем Глызиным. Поклонникам понравился внешний вид обоих певцов, ведь для своего возраста они сохранили прекрасную форму. В комментариях сразу же появились возгласы восхищения внешним видом артистов. Кроме того, Михаил Владимирович выложил и другие свои снимки, в том числе с поэтессой Ларисой Рубальской.

Именно она является автором многих знаменитых шлягеров. На всех кадрах певец бодрый, стильно одет и имеет довольно-таки подтянутую фигуру. Для этого он выполняет специальные упражнения, позволяющие задействовать все группы мышц. Это помогает ему поддерживать физическую форму и не болеть. Ведь выступать с сольными концертами не легко — нужна выносливость и спортивная подготовка. К физическим нагрузкам певцу не привыкать, так как в юности он занимался плаванием и боксом, а пару лет назад с приятелем-спортсменом даже смог пройти сложную велотрассу в 14 километров.

Муромов до сих пор выступает с концертами и посещает различные мероприятия, радуя поклонников своим творчеством. Конечно, от морщин никуда не денешься, но старость тоже нужно принимать с честью, не пытаясь скрывать её с помощью пластических операций. По всей видимости, слухи о проблемах со здоровьем певца оказались неправдивыми, чему фанаты несказанно рады, не так ли?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ