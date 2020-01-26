Светлана Светличная рассказала, как врачи чуть не «угробили» её сына

На прошлой неделе в прессе появились сообщения о том, что сын популярной советской актрисы Светланы Светличной попал в больницу с острым приступом желчекаменной болезни.

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Это оказалось правдой, 58-летний Алексей Ивашов действительно был доставлен в 36-ю городскую больницу, но вместо оказания квалифицированной помощи, врачи стали медленно выполнять какие-то странные манипуляции. По словам актрисы, она поняла, что нужно срочно перевозить Алексея в другую больницу.

Доктора, конечно же, были против, возможно испугались, что все узнают как они "лечат". Однако после настоятельных требований матери удалось добиться перевода сына в институт хирургии им. Вишневского, где ему немедленно была проведена операция по удалению жёлчного пузыря.



Сейчас Алексею уже гораздо лучше, и он начал самостоятельно ходить по палате. Врачи обещают, что скоро можно будет выписываться домой. Светлана очень благодарна врачам, которые не остались равнодушными и проявили профессионализм. А что касается медиков из городской больницы, то актриса надеется, что их начальство "примет меры".



Напомним, что отношения Светланы Афанасьевны с сыном не всегда были гладкими, они даже не общались несколько лет из-за того, что актриса вышла второй раз замуж. Алексей посчитал это предательством памяти отца. К счастью, в 2017 году мать и сын помирились, а сейчас в соцсетях можно увидеть много совместных фотографий Светланы и Алексея.

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