Михаил Шуфутинский недоволен заграницей



Шуфутинский в своём недавнем интервью рассказал о себе и эмиграции. Как и у всех артистов, у Михаила Захаровича также не всегда все гладко в творчестве. Несколько раз приходилось отменять концерты по причине болезни. Несколько лет назад у него пропал голос, а после сломал голеностопы на обеих ногах и на два месяца выбился из графика. Однако на поправку пошёл после того, как начал снова выступать, выезжая на сцену в коляске. Певец часто удивляется своему голосу, потому что какую бы композицию он не исполнял, всё равно получается нечто похожее на шансон (а мы в moi-goda.ru хорошо знаем: далеко не все пожилые читатели одобряют этот жанр! так уж вышло, что для многих он ассоциируется с "блатной песней"). Возможно у него просто такой тембр, а может сказывается манера исполнения и многолетняя привычка.

В начале карьеры Шуфутинский играл джаз, а позже уже стал лидером ансамбля “Лейся песня”. После эмиграции в Америку, он выступал со своим другом в ресторане, где просто играл, иногда подпевая. Ради заработка приходилось петь все подряд. Так случилось, что друг заболел и артисту пришлось выступать самому. После этого они уже начали чередовать свои выступления. Удивительно, но уже через несколько лет у Михаила Захаровича был записан собственный магнито-альбом. Артист признаётся, что в 80-х Америка была гораздо уютнее и дружелюбнее. Теперь же она сильно изменилась и атмосфера стала совсем другая. Там стало не комфортно и многие вещи просто раздражают исполнителя.

Главной особенностью 70-летнего Шуфутинского является то, что при исполнении своих песен он старается донести слушателям их содержание. Для него главное показать смысл, а не музыку, которую он считает вторичной. Сейчас артист проживает в России, но иногда навещает своего сына в США. Эта страна так и не стала для него родной. Как говорится “в гостях хорошо, а дома лучше”. Не так ли?

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