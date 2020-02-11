Доктор Ли Вэньлян: жертва коронавируса и... суровой китайской политики

"(...) Только что появилась в высшей степени символичная жертва коронавируса: Ли Вэньлян, офтальмолог, один из восьми врачей, арестованных 1 января полицией города Ухань за слишком раннее выявление опасностей вируса, умер в пятницу, 7 февраля, как подтвердила больница рано утром. Известие о его смерти, переданное накануне вечером несколькими СМИ, вызвало огромное волнение в социальных сетях. После этого власти объявили, что он находился в реанимации, что породило некоторую путаницу и растущий гнев в социальных сетях, но, в конце концов, около 5 часов утра больница подтвердила его смерть", - пишут корреспонденты Le Monde Фредерик Леметр и Симон Леплатр.
"Уже 30 декабря 2019 года этот 34-летний врач из центральной больницы Ухани обратил внимание своих коллег на тот факт, что семь человек, работающих на рынке животных и морепродуктов в столице провинции Хубэй, были госпитализированы и, по-видимому, заразились вирусом, похожим на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), более известный как SARS", - говорится в статье.
"1 января полиция Ухани арестовала его и семерых коллег, которые передали эту информацию. Об этом 2 января сообщило государственное телевидение CCTV, в котором лишь упоминалось, что восемь человек, виновных в "распространении ложных слухов", были врачами. 3 января Ли Вэньлян вынужден был подписать протокол, подтверждающий, что "он нарушает общественный порядок", - напоминают авторы статьи.
"(...) Ли Вэньлян также сообщил, что 10 января у него появились симптомы коронавируса, что с 11 января у него высокая температура и что его госпитализировали 12 января. Тем временем факты подтвердили его правоту. 20 января один из руководящих медицинских работников страны Чжун Наньшань признал, что вирус передается от человека к человеку. В тот же день президент Си Цзиньпин забил тревогу и мобилизовал страну", - указывают журналисты.
"Слишком поздно: в последующие дни кризис, связанный с коронавирусом, приобрел международное значение", - пишет Le Monde.
"(...) В среду, 29 января, полиция Ухани пыталась оправдаться, заявив, что эти люди не были арестованы, а только "вызваны для беседы". В четверг 30 января издание Global Times, контролируемое Компартией Китая, пошло еще дальше по пути реабилитации. После заявления о том, что на самом деле этих людей просто "ненадолго задержали", эта газета дала слово Цзэн Гуану, который является не кем иным, как главным эпидемиологом Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Он выразил мнение, что "оглянувшись назад, мы должны их похвалить. Они оказались провидцами еще до начала эпидемии".
"(...) Объявление о смерти Ли Вэньляна сразу же вызвало поток комментариев в китайских социальных сетях. Одни просто размещают свечу в своем профиле WeChat, другие осмеливаются на лобовую критику, призывая к отставке местных чиновников. Но столь единодушные комментарии редко можно встретить в социальных сетях страны", - отмечают журналисты.
"Мы все еще ждем ваших извинений", - требуют многие пользователи китайского сайта микроблогов Weibo. Кто-то более умеренный надеется, что "те, кто заставил тебя замолчать, являются всего лишь паршивыми овцами, пусть побольше партийных кадров берут с тебя пример: пусть они снимут с себя покров бюрократии и оденутся более человечно", - передает Le Monde.
"(...) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что она "глубоко опечалена смертью доктора Ли Вэньляна. Нам всем следует высоко отметить ту работу, которую он проделал". Однако 28 января генеральный директор ВОЗ, находясь в Пекине, приветствовал "прозрачность" и "скорость" реакции Китая на этот кризис, не сказав ни слова о тех врачах, которые провинились в том, что оказалась правы слишком рано, и арест которых способен был побудить других медицинских работников хранить молчание. Если бы Китай к ним прислушался, он выиграл бы три решающих недели в борьбе против коронавируса", - комментируют авторы статьи.
"(...) 5 февраля администрация киберпространства Китая объявила об усилении контроля над крупными социальными сетями. Weibo, Tencent и другие китайские телекоммуникационные игроки теперь находятся "под особым наблюдением", - отмечает Le Monde.
Распространение коронавируса и число его жертв, конечно, заставляют всех волноваться. Тем более, что мы находимся территориально очень близко. И хотя меры реагирования по недопущению заразы в нашу страну предпринимаются, иногда что-то может не сработать и быть упущено. Поэтому тревога пока остается. Но одна из последних новостей все-таки обнадеживает, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что эпидемия коронавируса достигла пика и идет на спад. Хочется на все 100% верить медицинским экспертам. А еще публикации, связанные темой грозного вируса, можно прочитать здесь:
"(...) Только что появилась в высшей степени символичная жертва коронавируса: Ли Вэньлян, офтальмолог, один из восьми врачей, арестованных 1 января полицией города Ухань за слишком раннее выявление опасностей вируса, умер в пятницу, 7 февраля, как подтвердила больница рано утром. Известие о его смерти, переданное накануне вечером несколькими СМИ, вызвало огромное волнение в социальных сетях. После этого власти объявили, что он находился в реанимации, что породило некоторую путаницу и растущий гнев в социальных сетях, но, в конце концов, около 5 часов утра больница подтвердила его смерть", - пишут корреспонденты Le Monde Фредерик Леметр и Симон Леплатр.
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