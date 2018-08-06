Поклонники композитора в тревоге: в чем причина нездорового вида Игоря Крутого?



Все чаще в интернете стали появляться тревожные слухи о тяжёлом состоянии популярного музыканта Игоря Крутого. Существует много мнений на этот счёт. Одни говорят, что у музыканта обнаружили опухоль, из-за чего он стремительно теряет вес. Другие же утверждают, что это следствие диеты, которой он вынужден придерживаться, так как болеет диабетом. К тому же, Иосиф Кобзон также недавно сказал журналистам, что видел Крутого в одной из клиник, специализирующейся на онкозаболеваниях. Представители Игоря Яковлевича опровергают эти слухи, утверждая, что с артистом все хорошо. Однако, судя по внешнему виду композитора этого не скажешь — объективно (другой вопрос, стоит ли устраивать истерики и хоронить заживо человека, у которого, возможно, просто не очень хороший период в здоровье....)

Недавно у Игоря Яковлевича был день рождения и торжество состоялось во Франции. На празднике были только самые близкие и родные люди, без журналистов и трансляции для соцсетей. Возможно закрытый режим дня рождения и остался бы незамеченным, но в сеть каким-то образом все же попало небольшое видео. Видимо кто-то из гостей решил показать исхудавшего артиста, певшего дуэтом со своей подругой Ириной Аллегровой. Важно отметить: несмотря на явную худобу, Крутой находился в прекрасном настроении, улыбался и веселил гостей. К тому же, спел он довольно-таки хорошо, при этом слегка пританцовывая.

Как же на самом деле обстоят дела со здоровьем музыкального деятеля неизвестно. Сам Крутой отказывается комментировать своё состояние и это его право. Он никому не обязан отчитываться о своем самочувствии, но его друзья уверяют, что это просто диабет. Конечно придерживаться диеты при таком заболевании нужно и это гораздо лучше, чем опухоль, хоть и доставляет массу неудобств. Однако фанаты все равно беспокоятся о своём любимом композиторе, желают ему крепкого здоровья и ждут новых песен и музыкальных композиций.

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