Новая подробность в "Разводе века": Петросян может лишиться своих часов!

Юмористка Елена Степаненко потребовала включить наручные часы своего супруга Евгения Петросяна в перечень подлежащего разделу имущества в рамках бракоразводного процесса.

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, кроме всех денег, картин, антикварных предметов и книг Елена Степаненко претендует на наручные часы артиста, которые она хочет включить в список совместно нажитого имущества в рамках развода, сообщает ТАСС.

Кроме того, защитник отметил, что Степаненко не стала включать в этот перечень свои ювелирные украшения (впрочем, Петросян на этом не настаивает. Но адвокаты юмориста готовят документы о продаже украшений Степаненко, т.к. они также могут входить в список раздела имущества артистов. Возможно, юристы хотят использовать это как инструмент давления на зарывающуюся в своих требованиях сторону).

Из последних новостей о "Разводе века":

ЕЩЕ новости из мира "звезд" старшего поколения:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ