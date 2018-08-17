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Новая подробность в "Разводе века": Петросян может лишиться своих часов!
По инф. СМИ   
17 Августа 2018 г.
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petrosyn evgeyii

Юмористка Елена Степаненко потребовала включить наручные часы своего супруга Евгения Петросяна в перечень подлежащего разделу имущества в рамках бракоразводного процесса.

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, кроме всех денег, картин, антикварных предметов и книг Елена Степаненко претендует на наручные часы артиста, которые она хочет включить в список совместно нажитого имущества в рамках развода, сообщает ТАСС.

Кроме того, защитник отметил, что Степаненко не стала включать в этот перечень свои ювелирные украшения (впрочем, Петросян на этом не настаивает. Но адвокаты юмориста готовят документы о продаже украшений Степаненко, т.к. они также могут входить в список раздела имущества артистов. Возможно, юристы хотят использовать это как инструмент давления на зарывающуюся в своих требованиях сторону).

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