Госдума торопится защитить "предпенсионеров" уголовной статьей для работодателя. Как поведет себя нормальный директор?

В Госдуме принят в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовное наказание за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение работников предпенсионного возраста. Напомним, тема стала остро актуальной в связи с вероятно (несмотря на протесты экспертов и активистов) неминуемым повышением пенсионного возраста. Люди, ставшие "недопенсионерами", совершенно резонно опасаются, что на рынке труда их ждут трудности, вопрос же в другом - насколько предложенные (в т.ч. самим Путиным) меры окажутся действенными и принудят какого-нибудь начальника держать пожилого человека на рабочем месте "до последнего"?

Итак, согласно документу, рассматриваемому в Госдуме, необоснованный отказ в приеме на работу лица «по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам» обернется для работодателя штрафом до 200 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом предлагается понимать возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости.

Напомним, что такие меры были предложены самим Владимиром Путиным в его памятном телеобращении в защиту (и "в смягчение") "пенсионной повышки". Впоследствии они пошли в Думу на правах законодательной инициативы.

Напомним также, что лидеры крупнейших общественных бизнес-объединений уже направили свои вежливые "конструктивные возражения и дополнения" к этим идеям (суть их сводится к трем пунктам: не надо бы из подобных нарушений "уголовные дела" сооружать, давайте мотивируем бизнес пониженными налоговыми ставками на такой "трудовой балласт", а также: давайте помогать пожилым работникам сохранять актуальность на рынке труда, повышая их квалификацию за счет бюджета. Напомним также, что свое видение ситуации на рынке труда высказал и председатель правительства Дмитрий Медведев (иначе как идеалистическими его представления назвать язык не поворачивается).

А если смотреть на ситуацию с точки зрения банальной житейской логики, то все эти "страшилки для работодателей" - попросту не работают. Стоит только встать на точку зрения директора какой-нибудь фирмы, у которой в штате есть, допустим, несколько женщин "предрискового возраста" (т.е. лет 54, т.к. начиная с 55 их "трогать нельзя": предпенсионный возраст!). Или, допустим, это несколько мужчин в возрасте 59 лет (их не уволишь без головной боли начиная с 60). И, допустим, все эти замечательные люди - хорошие товарищи по работе, но хватка и реакция уже не те, болеют часто, причем их легко можно заменить более молодыми, чьи резюме пачками сыпятся из кадровых агентств. Что делает директор фирмы? Не объявляет же в приказе "в связи с приближением критического возраста"? Нет. Он затевает аттестацию (или цепочку аттестаций) на знание, например, последних версий той или иной компьютерной программы. Или на совокупность других каких-то технологических навыков, которые то ли действительно нужны для дела, то ли являются формальным поводом... Это не говоря уж о том, что к таким людям начинают применяться все меры, предусмотренные КЗоТом и внутренним распорядком - и на нарушения которых раньше смотрели сквозь пальцы.

...Ну а потом, рано или поздно (но до достижения 55 или 60 лет!) - все как положено: дружеская отвальная и, возможно, сам директор, расчувствовавшись, поднимет рюмочку с каждым увольняемым по отдельности и произнесет сакраментальное "Ну мы же с тобой все понимаем..."

...Впрочем, и с работниками в "зоне риска" - т.е. от 55 до 60 лет для дам и от 60 до 65 для мужчин - будет сохраняться масса возможностей уволить человека, не употребляя ни вслух, ни на бумаге запрещенных слов "предпенсионный возраст".

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ