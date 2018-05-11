Сразу после инаугурации Владимир Путин издал указ об улучшении всего хорошего и искоренении всего плохого. Для правдоподобия была назначена дата наступления всеобщего счастья: 2024 год. Под завесой победного майского дыма в премьерское кресло вернулся и небезызвестный Дмитрий Анатольевич. Солнце и Луна российской политики начали новый виток над страной, измученной санкциями и дурными предчувствиями.

Хмурое утро

Похоже, что объявленные трескучие планы преследуют одну тактическую цель: отвлечь внимание от главных негативных событий, предстоящих со всей определённостью.

Первым ударом станет повышение пенсионного возраста. Медведев рассеял все сомнения по этому поводу. Ситуация крайне запущенная, предпосылки сложились давно. Портал moi-goda.ru неоднократно касался этой темы, перечисляя главные причины повышения пенсионного возраста: страна неуклонно стареет, трудоспособное население уменьшается, молодёжь не спешит к трудовым подвигам, а доходы России слишком малы – налоги неспособны покрыть растущие траты на соцобеспечение.

Решением проблемы объявлена программа, составленная под руководством директора Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов России Алексея Кудрина (теперь ему предложено место председателя Счётной палаты). Комплекс разработанных мер обещает поднять страну до небывалых высот, предполагая усиление социальной сферы и медицинского обслуживания. Повышение пенсионного возраста – часть этой программы. Её составители заверили народ: «Вы даже не заметите изменений, поскольку до наступления пенсионного возраста вы так накачаетесь здоровьем и процветанием, что попросите отодвинуть срок ещё дальше!»

Звучит приятно, поскольку мы с детства любим фантастику. Но позвольте – ведь на реализацию столь громадного плана потребуется около 8 триллионов рублей дополнительно.

– Где возьмёте такие деньжищи? – поинтересовался народ.

Путин и Медведев загадочно промолчали.

– Воображение, что ли, иссякло, – забеспокоились эксперты.

– Нет, что вы! – замахали руками оптимисты. – Это новый хитрый план!

Увы! – восклицают эксперты. Реальность жестока и некрасива. Дефицит бюджета РФ в трёхлетнем плане 2017 – 2020 годов составляет всё ту же цифру – 8 триллионов. Уточним: это именно дефицит. Покрыть его правительство планирует за счёт заимствований на внешнем рынке, кроме того, в распоряжении фонда Национального благосостояния имеются 3,7 триллиона рублей. Но ситуация, согласитесь, вовсе не та, чтобы строить размашистые прожекты.

Эксперты ломают голову над вопросом, где правительство найдёт необходимые для развития деньги, и приходят к мысли, что взять их просто негде.

Внутренний ресурс

Правда заключается и в том, что страна находится в «холодной» осаде, под гнётом экономических санкций. Обозреватели читают одну и ту же мантру: политическое давление со стороны западных стран постоянно растёт, экономика слаба, зависимость от внешних факторов слишком значительна. Страна остаётся сырьевой державой, цены на углеводороды нестабильны, российские газопроводы становятся предметом политического шантажа. Раздел Сирии крупнейшими энергетическими компаниями, поданный как противостояние государств, добавляет нефти в огонь: Россия оказалась втянута в такую международную грызню, что выкрутиться без потерь уже не получится, и остаётся только тратить деньги на военных, самолёты, горючее и многое другое, поскольку война – самое дорогостоящее мероприятие из всех существующих.

Интересный факт. Санкции санкциями, но за последние два года число долларовых миллиардеров в стране, где мы живём, увеличилось на 29 человек. В 2016 году их было 77, а в 2018 году - уже 106. Россия занимает первое место в мире по показателям социального неравенства. 62% национальных богатств России, по оценкам аналитиков New World Wealth, находятся в руках частных лиц, которые вовсе не горят желанием класть свои миллиарды на алтарь Отечества. Оставшиеся 38% едва сводят концы с концами.

Но это вовсе не значит, что бедных оставят в покое.

Напротив – бедных будут грабить обязательно, потому что больше некого. И это тупик.

Доживёт ли нынешнее правительство до окончания президентского срока – большой вопрос. Россия оказалась на пике проблем, решить которые можно лишь самым радикальным образом. Нынешнее правительство на это неспособно.

Государства в государстве

Важной составляющей экономики России являются государственные корпорации и естественные монополии. Между тем огосударствление экономики – это смерть для конкуренции и малого бизнеса, а значит и для развития как такового. По оценкам главы «Сбербанка» Германа Грефа, доля малого бизнеса в России составляет около 20% (в США - 50%). При этом мировые тенденции заключаются в поддержке малого бизнеса, специалисты отмечают его рост даже в Китае. Но крупным корпорациям интересны только собственные доходы. Они также будут блокировать любые инициативы номенклатуры, сочиняющей планы выхода из кризиса под своим чутким руководством, поскольку корпорациям не нужно усиление бюрократии, особенно когда идеи номенклатуры бьют по доходам компаний.

Сращение корпораций с государством делает их практически непотопляемыми, так что исправить ситуацию в данный момент нельзя.

Каденции и прочие коленца

Номенклатура не уступает корпорациям в прожорливости и воздух тоже не озонирует. По данным РБК на относительно благополучный 2014 год, в России на каждые 10 тысяч жителей приходилось 102 чиновника. В развитых странах этот показатель в полтора раза меньше. По данным Росстата на 2016 год, средняя зарплата чиновника в России составила 99,9 тысяч рублей в месяц. Дороже всех народу обходился аппарат правительства России – один сотрудник аппарата получает в среднем 228 тысяч рублей в месяц.

Зарплаты госслужащих не индексировались четыре года, их число сокращается, но в целом это мало меняет картину. В нынешнем году количество госслужащих сократится ещё больше, но сэкономленные средства пойдут не на развитие страны, а на премии тем, кто остался «у руля». То есть совокупные расходы на чиновников меньше не станут.

Государство ежегодно выделяет более 100 миллиардов рублей на дополнительные выплаты госслужащим (сверх базового оклада). Денежное стимулирование чиновников запланировано и на ближайшие три года, для этих целей будет выделено по 95-97 миллиардов рублей ежегодно. Более того: в 2018 году государство возобновит индексацию зарплат госслужащих, сенаторов, судей и депутатов.

Огромные средства Россия тратит на содержание силового блока. Эти деньги тратятся в ущерб инвестициям в образование и медицину. Как следствие – резкое снижение уровня профессионализма среди учителей и врачей, массовые увольнения в сфере здравоохранения затронули 100 тысяч специалистов по всей стране. В одной Москве, по разным данным, «оптимизация расходов» коснулась 13-15% врачей. И вдруг нам обещают резкое улучшение медицинского обслуживания.

Корпорации обвиняют бюрократию в раздутых штатах и неэффективной работе. Бюрократы напирают на то, что корпорации душат малый бизнес и социальные инициативы и, опять же, работают неэффективно.

Правы те и другие. Современные реалии – это альянс разросшейся бюрократии и жирующих корпораций, единство в противоположности. КПД такого союза едва выше нуля, а питанием для него служат наши доходы. Мы спонсируем этот цирк. Бороться с ним власть не может, и выход у неё один: доить тех, кто и так едва стоит на ногах.

Как говорили большевики в своё время, верхи не могут, низы не хотят. К чему приводит такая ситуация, мы знаем. Не дай бог, конечно.

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