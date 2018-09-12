Медведев вышел на тропу войны с трудовой дискриминацией недопенсионеров. Поверим в добрые намерения?

Российские власти должны не допустить трудовой дискриминации по возрасту, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Напомним, вероятность такой дискриминации, как результат повышения пенсионного возраста, очень волнует общество - настолько, что этому уделил отдельное внимание в своем знаменитом телеобращении президент Путин...

Итак, что же говорит Дмитрий Анатольевич? (Он, ктстати, возглавляет "Единую Россию" - партию, депутаты которой уже успели летом протолкнуть "пенсионную повышку" через Госдуму в первом чтении)

«Решать эту проблему нужно с двух сторон. Государство, с одной стороны, должно сделать все, чтобы не допустить дискриминации по возрасту, трудовой дискриминации. Как и было предложено президентом, нужно усилить в этом смысле контроль за деятельностью работодателей. Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание, помогая им найти работу. Нужно создавать дополнительные условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки таких специалистов», — передают его слова информационные агентства.

Если вчитаться в эти благостно звучащие слова, то легко обнаруживается, что никакой панации премьер-министр не предлагает и предложить не в состоянии.

Во-первых, государство в его лице - намерено "контролировать бизнес" (это у нас национальный вид спорта: чиновники громоздят, тратя бюджетные деньги, все новые и новые контрольные комиссии и бюрократические нормы - а бизнес ищет лазейки их обходить). К слову, надо напомнить что бизнес- объединения уже представили свои предложения относительно "недопенсионеров" на трудовом рынке: во-первых, просят не применять здесь уголовное право, а во-вторых - всячески продотировать (из того самого бюджета, который вроде бы экономить надо!) переучивание пожилых, а также налоговые преференции на фонд оплаты труда (тоже бюджетный расход)

Во-вторых, непосредственно государство - готово признать, что работники старшего возраста зачастую действительно неактуальны в стремительно меняющемся мире (не владеют или медленно овладевают современной техникой, компьютерными программами - это самые простые примеры, лежащие на поверхности) - и готово вложиться в их профессиональный рост. Т.е. потратить бюджетные (опять-таки!) деньги - вложившись в рост компетентности людей, которым предстоит поработать на старости лет "еще несколько лет" (ради экономии бюджетных денег).

Ну и, третьим пунктом, Дмитрий Анатольевич открытым текстом уповает на чудо, на неких суперменов-инноваторов, движимых интересами общественного блага. Что те прилетят - и все разрулят:

— Свои меры по поддержке граждан предпенсионного возраста могут и должны предложить все, кто создает что-то новое и, в принципе, осознает свою социальную ответственность. Я имею в виду сами предприятия, включая государственные корпорации, — добавил Медведев.

Собственно, это все, что на данный момент объективно может предложить правительство Российской Федерации для защиты "недопенсионеров" на рынке труда: драконовский контроль работодателей, заведомо малоэффективное обучение стариков за бюджетный счет и надежду на чудо.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении, посвященном пенсионной реформе, среди прочего, предложил повысить пенсионный возраст для мужчин до 65-ти лет (как и предполагалось), а для женщин — до 60-ти лет, а не до 63-х.

По инф. rosbalt.ru

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