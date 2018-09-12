ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Медведев вышел на тропу войны с трудовой дискриминацией недопенсионеров. Поверим в добрые намерения?
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
12 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

rabota

Российские власти должны не допустить трудовой дискриминации по возрасту, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Напомним, вероятность такой дискриминации, как результат повышения пенсионного возраста, очень волнует общество - настолько, что этому уделил отдельное внимание в своем знаменитом телеобращении президент Путин...

Итак, что же говорит Дмитрий Анатольевич? (Он, ктстати, возглавляет "Единую Россию" - партию, депутаты которой уже успели летом протолкнуть "пенсионную повышку" через Госдуму в первом чтении)

«Решать эту проблему нужно с двух сторон. Государство, с одной стороны, должно сделать все, чтобы не допустить дискриминации по возрасту, трудовой дискриминации. Как и было предложено президентом, нужно усилить в этом смысле контроль за деятельностью работодателей. Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание, помогая им найти работу. Нужно создавать дополнительные условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки таких специалистов», — передают его слова информационные агентства.

Если вчитаться в эти благостно звучащие слова, то легко обнаруживается, что никакой панации премьер-министр не предлагает и предложить не в состоянии.

Во-первых, государство в его лице - намерено "контролировать бизнес" (это у нас национальный вид спорта: чиновники громоздят, тратя бюджетные деньги, все новые и новые контрольные комиссии и бюрократические нормы - а бизнес ищет лазейки их обходить). К слову, надо напомнить что бизнес- объединения уже представили свои предложения относительно "недопенсионеров" на трудовом рынке: во-первых, просят не применять здесь уголовное право, а во-вторых - всячески продотировать (из того самого бюджета, который вроде бы экономить надо!) переучивание пожилых, а также налоговые преференции на фонд оплаты труда (тоже бюджетный расход)

Во-вторых, непосредственно государство - готово признать, что работники старшего возраста зачастую действительно неактуальны в стремительно меняющемся мире (не владеют или медленно овладевают современной техникой, компьютерными программами - это самые простые примеры, лежащие на поверхности) - и готово вложиться в их профессиональный рост. Т.е. потратить бюджетные (опять-таки!) деньги - вложившись в рост компетентности людей, которым предстоит поработать на старости лет "еще несколько лет" (ради экономии бюджетных денег).

Ну и, третьим пунктом, Дмитрий Анатольевич открытым текстом уповает на чудо, на неких суперменов-инноваторов, движимых интересами общественного блага. Что те прилетят - и все разрулят:

— Свои меры по поддержке граждан предпенсионного возраста могут и должны предложить все, кто создает что-то новое и, в принципе, осознает свою социальную ответственность. Я имею в виду сами предприятия, включая государственные корпорации, — добавил Медведев.

Собственно, это все, что на данный момент объективно может предложить правительство Российской Федерации для защиты "недопенсионеров" на рынке труда: драконовский контроль работодателей, заведомо малоэффективное обучение стариков за бюджетный счет и надежду на чудо.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 