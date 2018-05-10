Что слышно из Госдумы: "Пенсионный возраст будут поднимать по методу солдата Швейка"

Правительство РФ может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России уже до конца мая. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

«Текст законопроекта уже есть, вноситься он будет в ближайшее время и, скорее всего, до конца мая, чтобы рассмотреть его в течение летних месяцев, пока граждане будут находиться в отпусках», — сказал Шеин.

Он убежден, что пенсионный возраст будет повышаться в стране постепенно. «Это будут делать по методике бравого солдата Швейка (героя произведения Ярослава Гашека — „Росбалт“), который рекомендовал купировать хвост собаке по частям, чтобы она привыкла и ей не было так больно. То есть каждые полгода — на полгода», — пояснил Шеин.

В итоге, по его словам, мужчины, родившиеся в 1963 году, и женщины — в 1968 году и далее, будут выходить на пенсию позднее на пять и восемь лет соответственно, чем нынешние пенсионеры.

«В этом году, чтобы просто выйти на пенсию в положенный срок, надо иметь 13,8 балла, а в 2023 году уже 26 баллов. То есть, чтобы просто выйти на пенсию, нужно будет иметь минимум порядка 20 лет официального стажа. Если же у человека такого стажа не будет, уже в 2023 году пенсионный возраст для него будет составлять для мужчин 70 лет, а для женщин — 68 лет», — предположил Шеин.

Он также заметил, что в настоящее время только 43 млн из 77 млн работников в России платят взносы в Пенсионный фонд. «У других стаж не начисляются вообще и это не их вина, а работодателей, которые извлекают прибыль. Теперь же предлагается в отношении этих людей решение о фактически дополнительном наказании в виде повышения пенсионного возраста. При этом непонятно, где эти люди будут работать, если уже сейчас найти работу во возрасте за 50 лет практически невозможно», — возмутился Шеин.

Он убежден, что будущий закон о повышении пенсионного возраста приведет к социальной катастрофе. «Делается так, чтобы работники работали по гроб жизни, но они не получат ни работы, ни пенсии. Это законопроект о социальной катастрофе, это преступный закон, который предполагает выброс в нищету десятков миллионов наших сограждан», — заключил Шеин.

По инф. rosbalt.ru

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