Без вины виноватые (российские пенсионеры как герои и жертвы истории)

Интернет кипит возмущением. Наши соотечественники обсуждают заявление, якобы сделанное главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной -- о том, что российские пенсионеры бедны потому, что не умеют копить и вкладывать деньги. Найти источник этого высказывания, чтобы подтвердить его авторство, мне не удалось. Однако доподлинно известно, что министр финансов РФ Антон Силуанов на днях призвал пенсионеров надеяться больше на себя, чем на государство. По его мнению – и специалисты с ним согласны, -- в России необходимо создать инвестиционный пенсионный капитал. Граждане должны вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды, чтобы обеспечить себе достойную старость, как уже давно поступают на Западе. Только вот мы живём не на Западе, а в России, где какой бы фонд ни появился, в итоге всегда получается «МММ». Люди попросту не готовы к инвестициям подобного рода. И причина лежит не только в глухом недоверии, берущем исток из 90-х, но и в том, что мы попросту не готовы психологически, а это очень долгая история.

Что это было?

Упрёк пенсионерам так и повис в воздухе. Кто его автор – неизвестно. Впрочем, дыма без огня не бывает. Наверняка кто-то из высоких чинов бросил нечто подобное. С них станется.

Как бы то ни было, фраза действительно обидная. Не будем останавливаться на таких мелочах, как то обстоятельство, что годовая зарплата чиновника высокого ранга исчисляется десятками миллионов рублей, и ему, конечно, намного проще решить вопрос с инвестициями, нежели среднестатистической пенсионерке, получающей 10-11 тысяч в месяц, из которых только квартплата забирает три тысячи, не считая расходов на лекарства.

Главное в этом упрёке – его причины. По мнению комментаторов, причин всего две.

Первая заключается в полном непонимании чиновниками того факта, что нельзя требовать коммерческой смекалки и готовности рисковать от 70-80-летних людей, большая часть жизни которых пришлась на совершенно другую эпоху и сполна зачерпнула всё, что подбросила нам перестройка.

Другая причина кроется в растерянности правительства перед будущим страны. Чиновники и политики повторяют: общество стареет, население сокращается, количество пенсионеров растёт. По расчётам Минэкономразвития, до 2020 года количество трудоспособных россиян сократится до 80 миллионов 600 тысяч человек (при населении в 148 миллионов). К 2036 году один работающий россиянин будет обеспечивать себя, свою семью и – одного пенсионера.

Чтобы как-то решить проблему, правительство планирует увеличить пенсионный возраст. Вместе с тем сокращаются дотации к пенсиям: в августе нынешнего года работающие пенсионеры вместо индексации получат индивидуальный перерасчёт, с учётом трудового стажа и уровня отчислений в Пенсионный фонд. Потолок корректировки выплат работающим пенсионерам составит всего 245 рублей, полагают эксперты. Но в большинстве случаев сумма не дотянет и до этой цифры.

Возможно, предполагают комментаторы, высокие чиновники просто не знают, как исправить ситуацию, и именно этим отчаянием объясняется их резкий тон.

Как говорится, денег нет, но вы держитесь.

Можно даже допустить, что они хотели как лучше – донести до нашего сознания реалии современного немилосердного мира, где спасение утопающего – дело рук самого утопающего, если не будут мешать другие. Но, как говорят умные люди, иногда нужно думать, прежде чем что-то сказать. Потому что крайняя недоверчивость российского пенсионера и его отношение к властям суть результат объективных исторических событий и факторов.

Имперские истоки

Национальный характер формируется не сразу. Это процесс занимает столетия. Для того, чтобы понять, кто мы такие и почему, обратимся к эпохе, из которой мы все вышли.

Советское общество было на 100 процентов патерналистским, то есть таким, где все блага распределяются сверху. Эта традиция возникла не при Советах. Она досталась нашему народу от изначальных времён.

Философия русского народа была сформулирована ещё в XIII веке служивым человеком Даниилом Заточником: «Хорошему господину служа, дослужиться свободы, а злому господину служа, дослужиться еще большего рабства.» Менялись правители, росла держава, а философия народа осталась прежней. Высшим подателем благ в Российской империи, как и при великих князьях, выступал государь. Всё было устроено так, чтобы благосостояние подданного напрямую зависело от беспорочной службы во имя Бога, царя и Отечества. При этом частная коммерческая инициатива отнюдь не порицалась: всем известны богатейшие русские купцы Второвы, Бахрушины, Демидовы и другие.

Достаток служащих в Российской империи был весьма высокий. К примеру, в 1913 году армейский штабс-капитан – не бог весть какой чин -- зарабатывал в месяц около 100 тысяч рублей в пересчёте на наши деньги. Учитель в женской гимназии зарабатывал примерно столько же. Жалованье росло сообразно продвижению по службе. Больше выслуга – выше ранг – весомее доход. Дворянское звание получали все выходцы из других сословий по достижении определённых чинов и наград. Образованные служивые люди в 50-60-летнем возрасте могли считать себя обеспеченными, даже не имея поместий и других привилегий. Условие одно: служить честно. Сверхчеловеческих усилий ни от кого не требовалось.

При этом в Российской империи не было подоходного налога, а пенсии по старости -- были. Социальное страхование при Николае II находилось на высочайшем уровне, по меркам своего времени. Американский президент Уильям Говард Тафт в 1912 году назвал русское рабочее законодательство лучшим в мире. В 1914 году право на государственную пенсию имели даже рабочие казённых заводов, не говоря об армейских офицерах, жандармах, учителях, инженерах и так далее.

Кстати, квалифицированный российский рабочий в 1913 году зарабатывал примерно 35 тысяч рублей на наши деньги или 150-170 рублей – на советские. Как видим, революция случилась вовсе не из-за того что русским рабочим жилось хуже других. Впрочем, с этими фактами пусть спорят другие, а мы вернёмся к вопросу о нашей ментальности.

Ветра перемен

Советская власть не слишком изменила отношение русского человека к государству. Все блага по-прежнему распределялись сверху. Знаменитые слова из «Марсельезы» («Никто не даст нам избавленья -- ни бог, ни царь и ни герой») остались просто поэзией.

При большевиках материальное положение пролетариата несколько улучшилось. Все слои общества получили надёжные социальные гарантии, рабочая неделя постепенно сократилась до 40 часов. Однако место царей заняли генсеки, место Бога – Карл Маркс, Ленин и какое-то время Сталин. При этом доходы других, непролетарских слоёв общества резко и непоправимо упали, а другие классы – купцы и дворяне – были физически уничтожены.

Как известно, фундаментом советского общества был рабочий класс. Объясняется это просто. В конце XIX века мир вошёл в эпоху индустриализации. Во всём мире строились заводы, фабрики, росли как на дрожжах промышленные предприятия. России был необходим грамотный сознательный пролетариат, способный справиться с современными экономическими задачами. Кроме того, согласно Марксу, только пролетариат нёс в себе достаточный потенциал для победы мировой революции.

Этот класс был создан во всей полноте и великолепии. Мировой победы революции, правда, не случилось, и вдобавок инженеры, вопреки здравому смыслу, из обеспеченных людей вдруг стали почти нищими, поскольку являли собой интеллигентскую «прослойку». Позднее это аукнулось нашей стране.

Партия и правительство давали всё необходимое для поддержания среднего уровня жизни. Для крестьянских и рабочих масс этот уровень стал поистине прорывом в нормальную жизнь, и здесь мы опережали Запад, которому пришлось копировать советские социальные реформы, чтобы не выглядеть бледно на фоне СССР. Однако на закате ХХ века, ещё до падения империи Советов, экономическая ситуация в мире необратимо переменилась. Индустриальная эпоха сошла на нет. Выше всего стали цениться новые технологии – плод инженерной и научной мысли, а заводское тиражирование продукции отошло на второй план. Западные компании занялись разработкой и внедрением инноваций, перенеся свои заводы в Азию, где рабочая сила очень дешева, а климат достаточно тёплый, что позволило дополнительно экономить на электроэнергии, строительстве и так далее.

Российские заводы не отвечали новым требованиям. Наши холода и долгие вёрсты сильно удорожали продукцию, снижали её конкурентоспособность. Инновации внедрялись медленно и со скрипом. Попытки советских вождей, понимавших, какая угроза нависла над страной, модернизировать экономику и производство, привели к катастрофе. Но тут ничего не поделаешь: СССР был страной промышленной эпохи. Войти в новую эру он не смог.

Все помнят время, когда внезапно рухнуло всё. Не стало ни партии, ни промышленности. То, что создавалось гениальными русскими инженерами, утекло на Запад. Заводы стремительно переоборудовались в торговые центры. Рвачество и стяжательство, осуждаемые на протяжении всей тысячелетней русской истории, из морального уродства превратились в почётные качества. Частная коммерческая инициатива, за которую при советской власти давали срок, стала нормой жизни.

Тогда-то впервые зазвучали слова о том, что о своей пенсии нужно позаботиться самому.

И мы прислушались. Но – быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Есть возрасты, которым противопоказаны перемены. Страдать от них -- унизительно. Потому что честно прожитая жизнь в нормальной стране обязана получить достойное вознаграждение независимо от того, в какую сторону дует ветер перемен. Нашей вины в произошедшем нет никакой. Мы – часть истории и нашей Родины. Пусть услышат нас те, кто пытается давать нам советы, хоть и сказал Даниил Заточник: "Богатый заговорит — все замолчат и после вознесут речь его до облак; а бедный заговорит — все на него закричат".

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