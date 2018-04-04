ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

На Украине обещают пока не поднимать пенсионный возраст
По инф. rosbalt.ru   
04 Апреля 2018 г.
Изменить размер шрифта

Пенсионный возраст на Украине не будет повышаться еще как минимум десять лет. Такая отсрочка стала возможна благодаря проведенной в стране пенсионной реформе.

На Украине обещают пока не поднимать пенсионный возраст

Как сообщает пресс-служба министерства социальной политики Украины, об этом заявил глава ведомства Андрей Рева.

«По прогнозам демографов, через десять лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», — сказал министр.

В пресс-службе напомнили, что правительством Украины была предложена дифференцированная система выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

«Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно — значит пойдет позже», — объяснил Рева.

По его мнению, в правильности такого подхода нужно убедить Международный валютный фонд, который настаивает на повышении пенсионного возраста для украинцев.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная рада Украины приняла закон, запускающий пенсионную реформу. В силу он вступил с 11 октября. Теперь размер пенсии украинца рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа и размера зарплаты.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 