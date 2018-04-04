На Украине обещают пока не поднимать пенсионный возраст

Пенсионный возраст на Украине не будет повышаться еще как минимум десять лет. Такая отсрочка стала возможна благодаря проведенной в стране пенсионной реформе.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной политики Украины, об этом заявил глава ведомства Андрей Рева.

«По прогнозам демографов, через десять лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», — сказал министр.

В пресс-службе напомнили, что правительством Украины была предложена дифференцированная система выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

«Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно — значит пойдет позже», — объяснил Рева.

По его мнению, в правильности такого подхода нужно убедить Международный валютный фонд, который настаивает на повышении пенсионного возраста для украинцев.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная рада Украины приняла закон, запускающий пенсионную реформу. В силу он вступил с 11 октября. Теперь размер пенсии украинца рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа и размера зарплаты.

По инф. rosbalt.ru

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