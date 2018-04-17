Дожить до пенсии

Бывший министр финансов России, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на днях представил президенту программу повышения пенсионного возраста. Согласно программе, возраст должен быть повышен постепенно к 2034 году и составить у мужчин 65 лет, а у женщин – 63 года. Многие комментаторы подозревают эту стратегию в фантастичности и ожидают от неё катастрофы.

Новая Россия или Нью-Васюки?

Проект Центра стратегических разработок включает в себя комплекс мер, в результате которых в России заметно улучшится качество жизни. Программа включает в себя повышение расходов на образование, инфраструктуру, здравоохранение. Согласно предложенной стратегии, необходимо стимулировать людей к занятию предпринимательской деятельностью. Доля государства в экономике должна уменьшиться до 25% (вместо нынешних 46%), что можно осуществить через продажу долей в предприятиях, где можно обойтись без участия государства. Малый бизнес должен получить ощутимую поддержку. Эксперты Центра стратегических разработок полагают, что в результате количество бедных людей в России уменьшится на 10%. Следует усилить медицинское обслуживание, чтобы средняя продолжительность жизни выросла на пять лет. Люди смогут дольше сохранять активность, оставаться профессионально востребованными. При этом средний размер пенсии будет двое выше прожиточного минимума.

Аргументы «за»

Разговоры о повышении пенсионного возраста ведутся давно. Они возникли из реального состояния общества и экономики, которое можно обрисовать так: население страны неуклонно стареет, количество трудоспособного населения уменьшается, денег на содержание пенсионеров в будущем придётся тратить больше, а ВВП России растёт недостаточно быстро, чтобы покрыть эти расходы. Итог – для пенсий просто не хватает налогов. Поэтому пенсионный возраст должен быть повышен в течение ближайших десяти-шестнадцати лет.

Предложение Алексея Кудрина поддержал митрополит Волоколамский Иларион, занимающий должность руководителя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. По его словам, повышение пенсионного возраста имеет свои плюсы, поскольку для увлечённого своей работой человека уход на пенсию может стать большим ударом. Напомним, что в Русской Православной церкви пенсионный возраст составляет 75 лет. При этом руководство РПЦ согласно поднять даже столь высокую планку.

«Не верю!»

Предложенная экспертами программа выглядит весьма привлекательно и разумно. Аналитики отмечают её своевременность. Однако многочисленные комментаторы напоминают, что предложенная стратегия не имеет ничего общего с российской действительностью.

Государство активно монополизирует экономику. Расходы на бюджетную сферу слишком малы. Продолжается кризис, и когда он утихнет, никому не известно; эксперты полагают, что совсем не скоро.

Между тем всё идёт к повышению пенсионного возраста именно в этих тяжёлых условиях, без какого-либо улучшения качества жизни.

При нынешнем состоянии экономики эффект повышения возраста будет слишком короток. Подняв его на три года, правительство уже через семь лет опять получит полный пакет неоплаченных долгов перед налогоплательщиками и вернётся к безвыходной ситуации. И придётся вновь повышать возраст. Это тупик.

Более того: реалии российской жизни показывают, что даже нынешняя возрастная планка для вступления в права пенсионера, доставшаяся нам от советских времён, слишком высока.

Как показывает статистика, каждый третий россиянин не доживает до 60 лет. Самая большая смертность приходится на Сибирь и Дальний Восток.

В Туве до пенсионного возраста дотягивают меньше 56% жителей. В Еврейской АО этот показатель составляет меньше 57%. Как видно, пенсионный возраст необходимо снижать, а не поднимать.

Парад обречённых

У ранней смертности несколько причин. Главная – скрытая заболеваемость. По статистике Минздрава, 70% россиян превращаются в развалины уже в 50-летнем возрасте. Сказывается постоянный жестокий стресс, низкие доходы, работа на износ и невозможность полноценно отдыхать и лечиться.

Вину за высокую смертность обычно перекладывают на пьянство и курение. Но в этом смысле наша страна мало отличается от ведущих мировых держав. Все позволяют себе «праздники непослушания», но не все умирают в расцвете лет, как загнанные кони.

Не помогла и бесплатная диспансеризация. Люди предпенсионного возраста бегут от неё подальше, чтобы не получить ограничения по здоровью и сохранить более-менее приемлемый источник доходов, если он есть. Найти работу после 45-ти очень трудно. Предпочтение отдаётся молодым.

Кроме того, официальные рабочие места неуклонно сокращаются -- в связи с кризисом, санкциями и другими обстоятельствами.

В ближайшее время ожидается массовая потеря легальных рабочих мест по причине того что индивидуальные предприниматели не хотят переходить на прозрачные схемы расчётов, как требует от них правительство. Развитие высоких технологий и роботизация производства приведут к тому, что исчезнет целый класс – пролетариат. Меньше будут востребованы водители, продавцы.

Неофициальное трудоустройство, судьба временного работника и вольного копейщика – всё это уже стало приметами нашего времени. «Неофициальщики», даже если доживут до пенсии, получат лишь социальный минимум, поскольку не наберут необходимое количество баллов.

Если кто-то вздумает поднять пенсионный возраст, то очень вероятно, что общество взорвётся.

Краткие итоги пенсионных реформ в России

Подведём итоги деятельности российского правительства в области пенсионного законодательства.

При расчёте пенсии перестали учитывать время учёбы в вузе. Минус 4-5-6 лет – потеря для пенсионных баллов (1 балл – 81 рубль). Впрочем, балльную систему тоже трудно назвать здоровой. Программа накопительной пенсии заморожена. Отменена индексация работающим пенсионерам. Вместо индексации введён мизерный перерасчёт.

Так много или мало сделало для нас государство за эти годы? Уж лучше бы не делало ничего.

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