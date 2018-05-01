Призрак коммунизма

«Вы хотели бы стать пенсионером прямо сейчас? Всю жизнь получать от государства доход, который позволял бы не работать и при этом ни к чему не обязывал?» Примерно такой вопрос был задан пяти тысячам работающих россиян. Результат оказался серьёзным: больше половины респондентов однозначно ответили «да». Вопрос возник не на пустом месте, а в связи с концепцией безусловного дохода, которая сейчас тихо обкатывается в Европе. Что это – ловушка или манна небесная? Неужели мы будем жить при коммунизме, как обещал незабвенный Никита Хрущёв? Давайте посмотрим, что представляет собой это изобретение.

Рай по версии бюрократов

Опрос проводила компания HeadHunter, занимающаяся трудоустройством через интернет в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.

Исследовательский отдел компании решил выяснить, как россияне отреагируют на концепцию безусловного основного дохода (сокращённо БОД).

Концепция БОД заключается в том, что все без исключения граждане получают от государства регулярные выплаты - уверенный стабильный доход. Нельзя сказать, что это золотой парашют - скорее мягкая соломка, спасающая от элементарных проблем, которых не должно быть в развитом человеческом обществе. При этом БОД не имеет ничего общего с пособием по безработице: получатель базовых выплат не обязан искать работу и посещать центры занятости, если не имеет к тому желания. Хочешь получать больше – пожалуйста, работай, не хочешь – займись саморазвитием, ищи своё место в жизни. С голоду не умрёшь и без крыши над головой не останешься.

В голову приходит аналогия с принципом коммунистического общества – «от каждого по способностям – каждому по потребностям». Однако БОД не обеспечивает все потребности граждан, а лишь создаёт минимальные условия для нормальной жизни. При этом он далёк и от социалистического принципа «от каждого по способностям – каждому по труду», ведь как раз трудиться вовсе не обязательно. Концепция БОД, скорее, выражает идеал глобального постиндустриального мира в его щадящем номенклатурном виде.

В пользу концепции высказались 68% опрошенных россиян.

Наибольшее число положительных оценок дали респонденты в Омской области (73%) и Пермском крае (67%). Самые негативные оценки получены от жителей Кемеровской и Ростовской областей (25 и 24%).

По профессиям респонденты распределились так. За концепцию в большинстве случаев высказались водители, рабочие, а также занятые в туристической, ресторанной и гостиничной отраслях. Против выступили занятые преимущественно в сферах управления персоналом, строительства и медицины.

По Европе бродит призрак

Как показал опрос, лишь 18% работающих россиян слышали о концепции БОД, а 58% удивились факту её существования. Между тем идея не нова. Своими корнями она уходит в XVI век – её прообраз содержится в «Утопии» Томаса Мора. В ХХ веке за введение базовых государственных выплат боролась канадская «Партия социального кредита Британской Колумбии», эту идею поддерживали известные экономисты, такие как Фридрих фон Хайек и Милтон Фридман, но тогда победила концепция пенсий, построенная на соблюдении определённых условий – зарплаты, стажа и так далее.

Нынешний постиндустриальный век снова напомнил о базовом доходе. К нему заставили вернуться экономические реалии. Промышленность переходит в эру полной автоматизации процессов, оставляя без работы огромные массы людей. Особое значение приобрели технологии, для создания которых необходим ряд условий: хорошее образование, творческий подход и полная погружённость в предмет разработок. Прежние системы социальной поддержки уходят в прошлое. Пора искать новые пути.

Сейчас рассматриваются две концепции базового дохода. Одна предполагает автоматическое пополнение банковских счетов (речь идёт о 1,5 тысячи евро для взрослого и 1 тысячи на ребёнка). Другая концепция включает в себя доход в виде минимального набора товаров и услуг.

В 2016 году идею забросили в массы.

В странах Евросоюза был проведён опрос. Его итог почти не отличался от проведённого в России: у нас в поддержку БОД высказались 68% опрошенных, в Евросоюзе – 64%.

В том же 2016-м в Швейцарии состоялся референдум, где обсуждался вопрос о введении ежемесячных государственных выплат. Согласно предложенному проекту, для взрослых сумма ежемесячных дотаций составляла 2,5 тысяч швейцарских франков (почти 157 тысяч рублей по нынешнему курсу), для детей – 625 франков (почти 40 тысяч рублей). Деньги на реализацию программы предполагалось получить за счёт увеличения налогов и урезания социальных выплат. 77% швейцарцев проголосовали против, но это ничего не изменило по сути. Концепция сохранила свою крайнюю привлекательность.

Пилотная программа БОД стартовала в прошлом году в Финляндии. В программе участвуют две тысячи случайно выбранных безработных в возрасте от 25 до 58 лет. Каждый месяц в течение двух лет они получают от государства довольно скромную по меркам Евросоюза сумму - 560 евро (около 49 тысяч рублей). Итоги узнаем через год.

Страх против саморазвития

Инициатива социологов не понравилась финским профсоюзным деятелям. Они опасаются, что БОД приведёт к сугубо негативным явлениям: бюджетные расходы увеличатся, инфляция ускорится, поток мигрантов вырастет в разы, и вообще - молодые пенсионеры превратятся в ленивых и неразвитых потребителей. В ответ прозвучали остроумные замечания в том духе, что арабо-африканское вторжение уже идёт, и тупой лодырь, которого заставили добывать средства к существованию, опасен для общества, - пусть уж лучше сосёт своё пиво на диване перед телевизором.

Защитники концепции считают, что БОД повысит общий уровень жизни, снизит уровень преступности, откроет путь творчеству и самореализации. Пособие улучшит качество образования, открыв дорогу саморазвитию. Появится реальная возможность изучать действительно интересующие предметы и отдавать учёбе больше времени. Людям не придётся тратить свои силы на зарабатывание денег в тех видах деятельности, что явно противоречат их личным склонностям и талантам - стабильный гарантированный доход избавит от материального принуждения. Уважение к индивидуальности каждого человека – залог процветания общества. Плюс экономические выгоды: сократятся расходы на занятых соцвыплатами чиновников, вырастет покупательная способность населения, укрепится малый бизнес.

По мнению политических наблюдателей, главный минус концепции заключается в том, что она полностью передаёт власть в руки бюрократического аппарата. Однако Евросоюз является именно тем государственным объединением, во главе которого стоит бюрократический аппарат. Вообще, некоторые экономисты и политологи разделяют нынешний глобальный мир на два правящих класса: номенклатуру (международную бюрократию) и корпоратократию (транснациональные корпорации, в основном энергетические). Между этими классами идёт борьба. И если выбирать между европейской бюрократией и корпорациями, то предпочтение, пожалуй, следует отдать номенклатуре, поскольку ей не всё равно, как живут люди.

Как бы то ни было, финский эксперимент представляет большой интерес для России. Ведь есть, наверное, доля правды в шутливом замечании о том, что финны – те же русские, только спокойные. В самом деле, этот близкий нам народ счастливо избежал многих бурь ХХ века и ныне живёт в благополучном Евросоюзе, где чиновники не привыкли воровать народные деньги эшелонами. Именно это позволило нашим северо-западным соседям начать столь затратный эксперимент, и сделало его реализацию в России чистой фантастикой, особенно на фоне проблем пенсионного обеспечения.

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