Бюджет под вопросом

На этой неделе стало известно, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России увеличился в 2,4 раза. Технически это значит, что расходов по пенсиям стало ещё больше, а доходов – меньше. В Пенсионном фонде поспешили заверить, что причин для беспокойства нет - рабочая ситуация, всё под контролем, пенсии будут выплачены, как положено. Эксперты согласны: ничего фатального не случилось. Однако у граждан возникли вопросы. Рассмотрим лишь некоторые.

Всё ли идёт по плану?

До 2018 года разрыв между доходами и расходами в бюджете фонда составлял 106,6 миллиардов рублей. Теперь, по данным Министерства труда РФ, дефицит увеличился до 256,8 миллиардов. Расходы ПФР по социальным выплатам и пенсионному обеспечению в 2018 году вырастут на 171,4 миллиарда рублей, а доходы станут меньше на 68,3 миллиарда, явствует из поправок Минтруда к бюджету ПФР.

По словам сотрудников ПФР, дефицит возник по причине того что расходы по страховым пенсиям выросли, а доходы из федеральной казны уменьшились. Специалисты фонда связывают нынешний разрыв с выплатами ветеранам ко Дню Победы и с тем, что Пенсионный фонд финансирует социальные программы, в частности, доплату до прожиточного минимума.

Дополнительные вливания в бюджет фонда уже случались. Например, в 2016 году фонду понадобились средства из федеральной казны для того чтобы произвести доплаты малоимущим пенсионерам.

Пенсии будут выплачены в срок и в установленных объёмах. Как утверждают специалисты фонда, бюджет ПФР поправится за счёт имеющихся остатков: переходящих средств, которые увеличатся с полумиллиарда до 150,8 миллиардов рублей, и за счёт средств, отозванных из управляющих компаний.

Эксперты полагают, что нынешний дефицит носит, в общем, позитивный характер, так как фонд снижает зависимость от федеральной казны, поступления из которой снижаются на те самые 68,3 миллиарда, что указаны в поправках Минтруда.

На самом деле неизвестно, хорошо это или плохо.

Напомним, федеральный бюджет отвечает за базовую пенсию, а ПФР – за страховую, но при этом выплачивает и страховую, и социальную пенсии.

Так ли безопасна ситуация?

Все выплаты ПФР гарантированы доходами государства. Но, по мнению аналитиков, из-за дефицита может измениться методика индексации и расчёта пенсий. Специалисты допускают вероятность того что, впреки предвыборному обещанию президента, индексация пенсий будет производиться по среднему уровню зарплат, а не по уровню инфляции. Это означало бы, что пенсионеры получат меньше надбавок, чем могли бы, поскольку уровень зарплат растёт медленнее инфляции. Сработает ли ПФР против имиджа президента, или защитит его, покажет время.

Между тем дефицит бюджета ПФР может быть результатом глубокой ошибки, которая даст о себе знать в будущем. Издание «Экономика сегодня» приводит слова проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, по мнению которого нынешний дефицит - печальный итог разделения обязанностей между федеральным бюджетом и ПФР.

Кто выживет – мы или пенсионная реформа?

Ещё одна причина не раз затрагивалась сайтом moi-goda.ru. Она связана с солидарной системой нашей пенсионной системы. Размер пенсий в России зависит от того, как работающие граждане платят взносы. Соотношение работников и пенсионеров определяет многое, и оно складывается не в пользу нынешней системы.

Рост заработной платы в России близок к нулю. Молодёжь начинает свою трудовую деятельность намного позже, чем поколения отцов и дедов. Огромное количество работающих россиян получают «серые» и «чёрные» зарплаты. Многие работают без официального трудоустройства, поскольку предприниматели стремятся избежать налогов и обеспечения соцпакета. Сопротивляться бессмысленно: реальный уровень безработицы в России намного превышает официальные показатели. Жаловаться некому: проблемы России начались не вчера и носят системный характер, санкции только усугубили внутренний кризис. Бесправное положение «неофициальщиков» скажется на них в будущем, когда, честно проработав всю свою жизнь, они войдут в пенсионный возраст и получат минимальные выплаты как «тунеядцы». А пока страдают те, чья трудовая судьба прошла в относительно нормальных, человеческих условиях.

Вместе с тем увеличилась продолжительность жизни. Это положительное явление, большое завоевание нашей страны, автоматически повысило число пенсионеров, что негативно сказалось на пенсионном обеспечении с учётом всех перечисленных факторов.

В итоге страна не в состоянии достойно поддержать своих тружеников, занимая одно из последних мест в мировом рейтинге пенсионного обеспечения.

Россия накануне революции?

Пенсионная реформа была призвана исправить ситуацию, но результаты демонстрируют обратный эффект. В России отсутствует прогрессивное налогообложение, когда богатые платят за бедных. Напротив - у нас всё наоборот.

Но и это, конечно, не является корнем проблем. Трудности с льготами и пенсиями – часть накопившихся вызовов современности, которые требуют немедленных и очень правильных ответов. О их необходимости в наступившем году говорят открыто и настойчиво. Как известно, Центр стратегических разработок уже представил свою программу спасения страны – она вызвала множество скептических замечаний, но подвижки начались, и специалисты согласны с идеями ЦСР. На днях авторитетное агентство Bloomberg, занимающееся сбором финансовой информации, высказало предположение, что президент России В.В. Путин после инаугурации озвучит план развития страны на ближайшие шесть лет. Ожидается, что доклад президента произведёт эффект сенсации.

Очень хочется верить, что нашей стране удастся преодолеть все насущные проблемы. Однако при любых попытках заглянуть в будущее России трудно отделаться от скепсиса. Корни проблем слишком глубоки. Как следует из сделанного в 2016 году доклада «Всемирной лаборатории экономического неравенства», политкорректно разделившего россиян на «более» и «менее» состоятельных, на долю бедных приходится лишь 17% национального дохода, тогда как на долю второй половины – остальные 83%. При этом 10% особо преуспевших россиян владеют почти половиной народных богатств - 45,5%. Для сравнения, ещё в 1990-1991 годах на долю 10% самых богатых приходилось лишь 25% национального дохода, а в 1996-м - уже 45%. Таким образом, современная Россия сложилась до наступления 2000-го, и в таком виде досталась нынешнему лидеру страны. То, что мы получили после распада СССР, вовсе не было прорывом: напротив, мы откатились до уровня 1905 года. Дата знаменательная. В самом деле, властям есть о чём подумать.

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